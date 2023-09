Un joueur s’est lancé un drôle de défi. Il a terminé The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en visitant uniquement le ciel et les profondeurs d’Hyrule. Comment est-ce possible ?

Peut-on terminer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sans poser le pied sur la surface d’Hyrule ? A priori, cette question n’a aucun sens si on se réfère à la richesse qu’offre le principal environnement du jeu de Nintendo (il y en a trois, quand on ajoute les cieux et les profondeurs). Mais certaines personnes sont avides de défis invraisemblables. Comme Black_Hand_Gotthard, qui annonce, dans un sujet publié sur Reddit le 21 septembre, avoir vu le générique de fin sans être allé sur la terre ferme. Pour prouver ses dires, il partage une capture d’écran de sa carte, qui ne concerne que les cieux et les profondeurs (fiez-vous aux logos à gauche).

Commençons par rappeler un point essentiel qui a beaucoup aidé Black_Hand_Gotthard dans sa tâche : l’introduction de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui permet de récupérer les nouveaux pouvoirs de Link, ne se passent que dans les airs. Ensuite, vous êtes libre d’aller où vous voulez. La logique, et le suivi des quêtes principales, nous envoient vers la surface d’Hyrule, mais rien n’oblige à s’y rendre. Le succès de Black_Hand_Gotthard le prouve, quand bien même a-t-il dû rivaliser d’ingéniosité pour parvenir à ses fins. Par exemple, il n’a jamais pu compter sur le paravoile — donné seulement sur Hyrule.

Il termine Zelda sans poser le pied à terre // Source : Reddit

Il termine le dernier Zelda sans aller sur la terre ferme

L’absence de paravoile dans l’arsenal de Link est bien évidemment un immense handicap, ne serait-ce que pour voyager plus sereinement d’un îlot céleste à l’autre. Il y a aussi la contrainte de se remettre d’une lourde chute (ce qui peut arriver quand on passe du ciel aux profondeurs). Sur ce point, Black_Hand_Gotthard a fait appel à des fées, qui peuvent ressusciter Link en cas de besoin. Pour ses autres déplacements, l’intéressé a misé sur des artefacts soneaus et des constructions bien pensées — comme la petite moto facile à fabriquer.

Contrairement à ce que nous pourrions croire, il n’est pas nécessaire de terminer les quatre temples principaux de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour battre Ganondorf — même s’ils donnent des compétences intéressantes. Black_Hand_Gotthard n’en a terminé que deux sur les quatre — ceux situés dans les cieux. Il révèle d’ailleurs que Colgera a été une plaie sans paravoile, alors que ce boss, lié au Temple du Vent, est assez simple à battre dans des conditions normales.

Autre problème : comment se repérer sans carte, puisque les tours présentes à la surface servent aussi à dévoiler les environnements célestes ? « Au début, j’utilisais juste les jumelles pour marquer les îles proches. Puis, après avoir terminé la moitié des sanctuaires, j’avais une carte quasi complète et je savais approximativement où aller », explique le joueur.

Sinon, Black_Hand_Gotthard a terminé tous les sanctuaires situés dans les cieux afin de récolter suffisamment d’endurance pour débloquer la Master Sword et, ainsi, se faciliter la tâche face à Ganondorf — un ennemi particulièrement coriace.