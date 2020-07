Tenet, prochain film de Christopher Nolan, a encore été repoussé par Warner Bros. en raison de la pandémie de coronavirus. Ce serait peut-être l'occasion d'opter pour une diffusion par un canal inédit.

L’industrie cinématographique a été bouleversée par la pandémie de coronavirus, qui a forcé les salles de cinéma à rester fermées pendant le confinement. Face à cette interruption de l’activité, les studios ont été contraints de retarder la sortie des gros films. Tenet, futur blockbuster de Christopher Nolan, en est le principal symbole. Déjà décalé plusieurs fois de juillet à août, il a encore été repoussé, cette fois indéfiniment, peut-on lire le 20 juillet dans les colonnes de Variety.

« Nous annoncerons une nouvelle date de sortie pour Tenet très bientôt. Avec cette décision, notre but est d’assurer les meilleures chances de succès à nos films tout en soutenant les cinémas partenaires avec des nouveaux contenus dès qu’ils pourront rouvrir en toute sécurité », promet Toby Emmerich, président de Warner Bros.. Ce nouveau report concerne pour le moment le marché nord-américain.

Une diffusion sur Fortnite pourrait être une solution retentissante

« Nous ne traitons pas Tenet comme une sortie mondiale normale, et nos futurs plans concernant le marketing et la distribution refléteront ce changement », ajoute Toby Emmerich. Ces propos suggèrent que Tenet pourrait bénéficier d’une sortie échelonnée, avec certains pays servis avant. En France, le long métrage est toujours prévu pour le 12 août, mais l’incertitude qui entoure la situation sanitaire ne garantit plus rien.

Warner Bros. pourrait aussi profiter de ces contretemps pour diffuser Tenet autrement. Par exemple, certaines nouveautés de 2020 ne sont pas passées par la case cinéma, atterrissant directement sur une plateforme de SVOD. Ce fut le cas de Bloodshot et L’Extraordinaire Mr. Rogers, récupérés par Amazon Prime Video. Warner Bros. serait encore plus inspiré de proposer Tenet via… Fortnite. Le jeu vidéo édité par Epic Games est devenu une véritable plateforme de divertissement et, d’ailleurs, la dernière bande-annonce de Tenet a été partagée en avant-première au sein du Battle Royale (par l’intermédiaire du mode qui supprime les combats). Plus récemment, un film de Christopher Nolan — Batman Begins en France — a été offert aux joueurs, le temps d’une séance improvisée.

Ce serait bien évidemment une première retentissante pour Warner Bros. et Epic Games. Mais il n’est pas certain que Christopher Nolan l’entende de cette oreille. Le cinéaste est un amoureux du cinéma traditionnel et tient à ce que Tenet, film d’espionnage intriguant dont le budget est estimé à 200 millions de dollars, soit diffusé dans les salles obscures. En 2017, il critiquait Netflix, expliquant qu’« un film est fait pour être diffusé au cinéma ». Son point de vue s’entend à partir du moment où l’on se concentre sur l’expérience de visionnage : regarder un film sur un smartphone, comme l’autorise Netflix, ne fait pas honneur au travail du réalisateur. Dans Fortnite, c’est encore pire puisqu’il faut regarder un écran dans un environnement modélisé en 3D.

Il y a enfin les ambitions qui se cachent derrière Tenet, considéré par Christopher Nolan comme « le plus grand film qu’il ait jamais fait ». « Nous avons tourné dans sept pays, avec un casting massif et des plateaux immenses », confiait-il le 1er mai dans des propos rapportés par Indie Wire. Nul doute qu’il ne veut pas voir le fruit de son dur labeur être entaché par un lancement inédit, d’autant que cela pourrait potentiellement le priver des Oscars.

