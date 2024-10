Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà dévoré le nouveau film français avec Franck Dubosc et Jean Reno ? Voici 4 films similaires aux Loups-Garous à vous mettre sous la dent, tous disponibles sur Netflix.

Il aura fallu attendre plus de vingt ans pour que le célèbre jeu de société des Loups-Garous de Thiercelieux connaisse ses premières adaptations françaises à l’écran. En ce mois d’octobre 2024, deux productions s’affrontent : une série de Canal+, imaginée par Panayotis Pascot et Fary, ainsi qu’un film familial sur Netflix, avec Franck Dubosc et Jean Reno. Si vous avez déjà pu découvrir ce mélange improbable entre Jumanji et Les Visiteurs, en plongeant au Moyen Âge aux côtés de la famille Vassier, voici donc 4 films similaires à engloutir sur Netflix.

Pour aller plus loin Loups-Garous sur Netflix : le jeu ne mérite pas ça, et nous non plus

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Jumanji, version 1995

Un jeu qui prend vie en chair et en os, des enfants impliqués malgré eux et une victoire indispensable pour rentrer chez soi : en voyant Loups-Garous, il est impossible de ne pas penser au Jumanji de 1995, tant les deux intrigues se ressemblent. Dans ce film culte avec Robin Williams, le jeune Alan se retrouve ainsi propulsé au cœur de la jungle, lors d’une partie d’un jeu très ancien. Plus de vingt ans plus tard, deux enfants découvrent à leur tour Jumanji, et un seul coup de dé pourrait bien libérer enfin Alan de sa prison ludique…

Comme à son habitude, l’acteur de génie Robin Williams (Madame Doubtfire) excelle dans ce rôle à la mesure de son talent comique. Si le film a évidemment vieilli sur certains aspects, notamment visuels, il reste un incontournable du genre, bien meilleur que son successeur, Loups-Garous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Jumanji : Bienvenue dans la jungle

Découvrir l’univers de Jumanji en compagnie des gros bras de Dwayne Johnson (Vaiana), de Karen Gilian (Doctor Who) et de Jack Black (Super Mario Bros. le film), ça vous tente ? C’est tout l’enjeu de Bienvenue dans la jungle, sorte d’héritier version gaming du film de 1995. Quatre ados se retrouvent alors propulsés dans un jeu vidéo, sous la forme d’avatars bien plus dégourdis qu’eux. Pour rentrer chez eux, ils devront accomplir une quête bien spécifique, et surtout, ne pas perdre leurs trois vies disponibles…

Les tambours battants, les courses effrénées dans la jungle ainsi que l’humour complètement décalé sont évidemment de retour dans ce Jumanji à la sauce moderne. Sans arriver à la cheville de l’original, cette comédie d’aventure nous embarque tout de même dans un divertissement fun et léger. Et pour gagner des cœurs supplémentaires, vous pouvez donner une chance à sa suite, Next Level, également disponible sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Hôtel Transylvanie

Vous cherchez votre prochain film à voir en famille sur Netflix, après Loups-Garous ? Alors, Hôtel Transylvanie sera un candidat parfait. Ce dessin-animé, idéal pour s’offrir quelques frissons avant Halloween, nous plonge ainsi aux côtés de Dracula, qui s’apprête à fêter les 118 printemps de sa fille, Mavis. Pour l’occasion, il a donc réuni la crème de la crème des monstres, de Frankenstein à la Momie, en passant par une famille de loups-garous (tiens, tiens).

Tout se déroulait à merveille, jusqu’à l’arrivée impromptue d’un humain, qui ne semble pas indifférent au charme de Mavis. Drôle, originale et adorable, Hôtel Transylvanie est une trilogie singulière autour de ces monstres qui nous terrifiaient tant dans notre enfance, en se rapprochant notamment de l’atmosphère décalée de La Famille Addams. Alors, prêts à zinger avant Halloween ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers

Il n’y a aucun loup-garou dans Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, on vous l’accorde. Mais son ambiance légèrement frissonnante, son intrigue accessible à toutes les générations et son aspect fantastique en font tout de même une alternative de qualité au film Loups-Garous. Dans ce long-métrage de Tim Burton (Charlie et la Chocolaterie), on découvre ainsi une maison magique, peuplée d’enfants aux mystérieux pouvoirs, et dirigée par une certaine Miss Peregrine. Alors qu’ils s’apprêtent à affronter de dangereux ennemis, le jeune Jacob fait son entrée dans ce monde surnaturel, à la fois inquiétant et attirant.

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, qui a signé le grand retour de Tim Burton en 2016, après plusieurs films en demi-teinte, profite de son charme magnétique pour évoquer des thématiques chères au cinéaste : le concept de différence, la notion de monstres ainsi que l’importance de trouver une maison bien à soi. Cette aventure fantastique vaut surtout pour son casting de haute volée, d’Eva Green (Les Trois Mousquetaires) à Asa Butterfield (Sex Education), en passant par Ella Purnell (Fallout) et Samuel L. Jackson (univers Marvel).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bonus : Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban sur Max et Canal+

Nous ne pouvions décemment pas concocter une sélection autour du film Loups-Garous sans évoquer l’un des longs-métrages les plus iconiques en matière de lycanthropes : Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. Le personnage de Remus Lupin y fait alors sa grande entrée dans la saga, dévoilant au passage sa double identité nocturne, un brin flippante.

Pour continuer sur votre lancée, avec une bonne dose de loups-garous et de récits familiaux, le troisième volet d’Harry Potter sera donc un excellent choix. Le long-métrage n’est malheureusement pas disponible sur Netflix, mais vous pourrez profiter de votre passage sur la plateforme Max pour entamer votre traditionnel marathon annuel à l’école des sorciers (ne nous mentez pas, on vous voit).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+