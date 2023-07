Porté par Cillian Murphy et Emily Blunt, Oppenheimer est en salles depuis le 19 juillet 2023. Ce nouveau film de Christopher Nolan se penche sur l’histoire de Robert Oppenheimer, le physicien qui deviendra le « père » de la bombe atomique.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup s’amusent à le présenter comme le duel « Barbenheimer » : en même temps que Barbie, de Greta Gerwig, le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, est sorti sur les grands écrans ce 19 juillet 2023. Cillian Murphy y incarne J. Robert Opppenheimer et, Emily Blunt, Kitty Oppenheimer. À la distribution, on trouve aussi Robert Downey Jr., Florence Pugh et Matt Damon.

1942. Au cœur du laboratoire de Los Alamos, le scientifique Oppenheimer et son équipe planchent sur un projet top secret : une arme qui défie les lois de la physique. C’est le « projet Manhattan » qui aboutira à la première bombe atomique.

D’autres biopics ont marqué l’écran en se consacrant à des scientifiques, parfois célèbres, parfois plus méconnus. En voici quatre qui ont marqué l’écran, pour prolonger votre exploration historique et scientifique.

Les Figures de l’ombre (2017)

Les femmes scientifiques sont un angle mort du cinéma… comme de l’histoire des sciences, qui les a souvent mises de côté, attribuant même parfois leurs inventions à des hommes. C’est pour cette raison, notamment, que Les Figures de l’ombre était si important. Celui-ci n’abordait d’ailleurs pas que la misogynie du milieu scientifique, mais aussi l’invisibilisation des personnes racisées.

Les Figures de l’ombre est l’histoire vraie de trois femmes scientifiques afro-américaines qui ont contribué à la conquête spatiale américaine. Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) et Mary Jackson (Janelle Monae) faisaient partie des « calculatrices humaines », des mathématiciennes en charge de calculs déterminants. Le film montre leur odyssée scientifique, mais aussi sociale face aux inégalités. Brillant à tout point de vue.

Les Figures de l’ombre est sur Disney+.

Le film Les figures de l’ombre est l’un des rares à présenter une équipe de femmes scientifiques. // Source : Hidden Figures (2016)

Imitation Game (2014)

Alan Turing est considéré comme l’un des pionniers de l’informatique et des premières formes d’intelligence artificielle. Tout a commencé en 1940, quand les services secrets britanniques lui confient la charge de décrypter la machine de cryptage allemande Enigma.

C’est un Benedict Cumberbatch toujours hypnotisant qui incarne Alan Turing, aux côtés Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong.

Imitation Game est disponible en location (3,99 €) ou achat (9,99 €) en VOD. Il existe aussi en DVD et blu-ray.

Benedict Cumberbatch en Alan Turing. // Source : Imitation Game

Une merveilleuse histoire du temps (2015)

On doit nombre d’ouvrages de vulgarisation scientifique au physicien Stephen Hawking, comme Une brève histoire du temps. Décédé en 2018, il était atteint d’une forme rare de sclérose latérale amyotrophique : il était en fauteuil roulant et une voix automatisée retranscrivait sa parole.

Dans sa jeunesse, alors qu’il démarrait ses premiers travaux, il fait la rencontre de Jane Wilde. C’est cette histoire d’amour et de science que raconte Une merveilleuse histoire du temps, centré sur la jeunesse de Stephen Hawking. Eddie Redmayne est stupéfiant, Felicity Jones éblouissante, dans un film immanquable.

Une merveilleuse histoire du temps est disponible en location (3,99 €) ou achat (9,99 €) en VOD. Il existe aussi en DVD et blu-ray.

Eddie Redmayne, Felicity Jones. // Source : Une merveilleuse histoire du temps

Temple Grandin (2010)

Moins connu que les trois précédents, notamment, car il s’agit d’un téléfilm (diffusé par HBO), Temple Grandin n’en est pas moins une œuvre précieuse. Ce biopic éponyme se penche sur une enfant autiste, qui, défiant cette neuroatypie, rejoint finalement l’université et devient une professeure d’université reconnue. Elle devient une même une figure majeure de la protection des animaux, qui est sa spécialité scientifique. C’est Claire Danes qui incarne la chercheuse.

Claire Danes. // Source : Temple Grandin

