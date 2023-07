Un joueur a identifié des indices qui peuvent être associés au prochain niveau de difficulté de Diablo IV. Depuis des semaines, on s’attend à ce que Blizzard confirme l’arrivée d’un niveau de monde 5.

Très vite après la sortie de Diablo IV, des rumeurs ont commencé à émerger sur l’arrivée d’un nouveau mode de difficulté, qui viendrait s’ajouter aux quatre premiers. Des indices ont été repérés dans les entrailles du jeu, laissant penser que Blizzard a un plan pour corser le défi proposé aux joueurs et aux joueuses. On ne sait toutefois pas quand ce cinquième palier sortira.

Actuellement, les quatre paliers (aussi appelés « niveaux de monde ») sont baptisés « aventure », « expertise », « cauchemar » et « tourment ». Plus on monte haut dans la difficulté, plus les récompenses pleuvent. Mais cela a un prix : les monstres sont de plus en plus résistants et, surtout, de plus en plus violents. Fréquenter les paliers très hauts sans une bonne préparation est illusoire.

Le donjon lié au palier 5 de difficulté ?

Dernièrement, de nouveaux indices autour de ce palier cinq ont été remarqués. Une publication sur Reddit datée du 27 juillet, et signée par l’internaute iBroken97, fait le point sur plusieurs curiosités actuellement en jeu dans la saison 1 de Diablo IV. Pour faire court, l’un des objectifs d’un périple demande de tuer l’écho de Lilith dans le mode de difficulté 4.

L’écho de Lilith est actuellement le boss le plus difficile du jeu. Or, l’objectif impose de tuer cet adversaire à un endroit particulier, appelé les archives d’Issalia. Il s’agit d’un donjon situé dans la région de Scosglen. Ce donjon était accessible durant la bêta fermée du hack’n’slash. Mais depuis la sortie du jeu, impossible de se rendre dans ces archives. Elles ne semblent pas exister.

Le donjon est censé être là, mais il n’y a que de la végétation et des ruines. // Source : Blizzard

Pour iBroken97, ce donjon pourrait être la porte d’entrée permettant de valider l’accès au futur palier de difficulté 5 — avec, au bout du donjon, un défi de taille : l’écho de Lilith en difficulté 4. Dans Diablo IV, l’accès aux modes de difficulté 3 et 4 nécessite un préalable : réussir à chaque fois un donjon précis. Si vous y arrivez, vous avez, a priori, le niveau pour le cran au-dessus.

Cette hypothèse n’est évidemment pas du tout confirmée par Blizzard. Le studio doit organiser dans la soirée du 28 juillet un direct, mais il paraît peu probable que ce sujet soit abordé. Il doit surtout être question du patch 1.1.1, dont quelques détails ont été partagés. Son rôle est de corriger certains points du patch 1.1, que les joueurs et les joueuses ne cessent de conspuer.

