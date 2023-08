Une nouvelle enquête criminelle démarre pour les personnages de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short. La saison 3 d’Only Murders in the Building vient de démarrer sur Disney+. Spoilers sur ces deux premiers épisodes.

La saison 3 d’Only Murders in the Building vient tout juste de démarrer sur Disney+ : deux premiers épisodes sont sur la plateforme depuis le 8 août 2023. L’occasion de renouer avec notre trio adoré, composé de Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) et Oliver (Martin Short). Que serait leur quotidien sans un petit meurtre ? Il va sans dire que cette nouvelle saison démarre d’emblée avec un crime de haute volée qui va animer leur podcast. La partie de Cluedo est lancée : on fait le point sur les suspects potentiels et leurs mobiles envisageables, bien que les indices restent minces pour l’heure.

Attention, la suite contient des spoilers sur la saison 3 de la série. Et si vous hésitez encore à commencer la série, vous pouvez lire nos trois raisons de démarrer ce bonbon.

Only Murders in the Building : Mabel, Charles et Oliver de retour dans pour la saison 3 ! // Source : Disney+/Hulu

Les suspects potentiels, à la fin de l’épisode 2

La fin de la saison 2 était un piège : Ben (Paul Rudd) n’est pas mort sur scène, mais bien dans l’immeuble de notre trio, poussé dans la cage d’ascenseur. La fin de l’épisode 2 est claire, le suspect se trouverait dans la troupe de théâtre constituée par Oliver pour sa pièce Death Rattle. Qui pourrait bien être l’assassin ? Sachant que Ben est dépeint comme un horrible personnage, les suspects susceptibles de lui en vouloir sont nombreux. Mais, attention : on pourrait bien se faire (encore) avoir sur les vrais indices.

Dickie

On mise en premier lieu sur Dickie (Jeremy Shamos), le frère de Ben. Le personnage est discret, mais suit Ben partout — il en est le manager. Vu le comportement erratique de Ben, il n’est pas impossible que l’assister soit un enfer, on le sent parfois fortement irrité, tant Dickie est à son service. Et, on ne connaît pas encore tout de leur relation fraternelle, peut-être que des jalousies, des rivalités ou d’autres problématiques se sont posées entre les deux hommes. Sa culpabilité serait cohérente avec les schémas criminels que l’on peut retrouver dans la série.

Loretta

Meryl Streep a rejoint la série pour notre plus grand bonheur. C’est sur son personnage, Loretta, que la saison 3 s’ouvre. On découvre que son personnage a eu une carrière compliquée et que rejoindre la pièce d’Olivier, Death Rattle, est son premier vrai grand rôle. La voix off fait tout pour orienter notre sensation qu’elle pourrait être suspecte, jusqu’à nous affirmer qu’elle pourrait être prête à tout pour conserver ce rôle. Quelques minutes plus tard, on découvre la relation tendue avec Ben, celui-ci étant prêt à la faire virer.

Elle est la suspecte parfaite. Un peu trop parfaite. On ne croit pas une seule seconde à sa culpabilité, car la série veut trop nous y faire croire. Ou alors, c’est justement la tactique : faire croire qu’on nous oriente vers elle pour que l’on détourne notre attention. Oh, misère.

Meryl Streep dans le rôle de Loretta. // Source : Hulu/Disney+

Kimber

L’ex-petite amie est-elle la tueuse ? Pas de série criminelle sans histoire d’amour menant à des suspects ! On apprend, très tôt dans le premier épisode, que Ben et Kimber (Ashley Park) ont eu une « histoire ». On ne sait pas bien de quoi il parle, même s’il y a eu du flirt lors de la lecture de la pièce. Était-ce vraiment romantique — et réciproque ? Jusqu’où la relation a-t-elle été ? Dans son petit discours de résurrection, il exprime en tout cas des excuses envers elle. On ignore encore tout de leur relation, mais nul doute que des flashbacks livreront des indices.

Tobert

Tobert (Jesse Williams) est chargé de tourner un documentaire sur Ben. Dès le début, il annonce qu’il ne parlera pas et se fera discret. Franchement, on fait difficilement plus suspect : et s’il en voulait, pour une quelconque raison, à Ben, jusqu’à s’être fait embaucher dans ce rôle ? Une technique parfaite pour se rapprocher de lui et trouver une occasion de le tuer. Il est un suspect très, très crédible.

Ty

La rivalité professionnelle comme mobile ? Ty (Gerald Caesar) est l’un des principaux acteurs de Death Rattle et on comprend rapidement que Ben le traite comme un inférieur. Mais, pour l’instant, le mobile reste très léger et on ne sent pas de forte animosité entre eux.

Durant l’épisode 1 d’Only Murders in the Building, la session de lecture de la pièce laisse planer quelques indices. // Source : Disney+/Hulu

Jonathan

On avait déjà vu Jonathan (Jason Veasey) dans la saison 2 — car c’est le compagnon du charmant voisin, Howard –, mais, dans la saison 3, il est aussi la doublure de Ben. Durant son petit speech, ce dernier révèle qu’il faisait tout pour que Jonathan ne puisse jamais réellement monter sur scène, avant de se dire prêt à changer d’avis. La colère accumulée peut-elle être un mobile ? On imagine mal Jonathan en meurtrier sur cette simple base, par rapport à d’autres schémas plus complexes. Mais encore une fois, on ignore encore pas mal de choses.

Bobo

Bobo (Don Darryl Rivera) en meurtrier, vraiment ? Certes, durant son speech de l’épisode 1, Ben déclare qu’il compte arrêter de lui dire « non » à tout, ce qui signifie que l’acteur principal a tout fait pour l’écraser au fil des précédentes semaines. On a un mobile solide de ressentiment. Mais, Bobo ne semble pas du tout avoir le profil d’un meurtrier et il est assez discret. C’est bien pour cette raison qu’il est un suspect de premier plan — oui, on commence à bien connaître Only Murders in the Building.

K.T.

N’oublions pas K.T. (Allison Guinn), qui est la régisseuse (stage manager). Elle ne semble pas avoir le moindre mobile ni le moindre ressentiment. Elle n’est pas du tout suspecte… donc elle est suspecte, elle aussi.

Charles ou quelqu’un en dehors de la troupe ?

Ce n’est pas parce que le trio et la police pensent que le meurtrier fait partie de la troupe que c’est véritablement le cas. D’autres suspects pourraient émerger, parfois parmi ce qui semble le plus improbable.

Une autre question doit être posée : Charles est-il le meurtrier ? Cela semble impossible, bien sûr, mais la série pourrait bien nous prendre totalement de cours (et nous orienter aussi vers cette piste). On sait que Ben détestait Charles, et qu’il était déterminé à lui « pourrir la vie », littéralement, de ses propres mots, par vengeance, sachant que Charles l’avait fait virer d’un tournage alors qu’il n’avait que 8 ans.

