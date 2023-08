Rockstar Games a annoncé la commercialisation imminente de Red Dead Redemption, mais uniquement sur PS4 et Nintendo Switch. Les joueurs Xbox n’ont pas besoin d’un tel portage, grâce à la rétrocompatibilité.

C’est la petite surprise du jour : dans un communiqué publié le 7 août 2023, Rockstar Games a annoncé la commercialisation d’une nouvelle version de Red Dead Redemption, l’un des joyaux de son catalogue. Mais, celles et ceux qui espéraient une remasterisation, voire un remake, sur les consoles les plus récentes peuvent se raviser. Il s’agira simplement d’un portage sur PS4 et Nintendo Switch, attendu pour le 17 août au prix de 50 €.

Oui, vous lisez bien : PS4 et Nintendo Switch. Pas de PS5, de Xbox One, de Xbox Series S, de Xbox Series X et, pire encore, de PC. Il s’agira vraisemblablement d’un portage dont l’existence est simplement justifiée par la volonté de combler quelques trous dans le catalogue de deux consoles. Rockstar Games, occupé sur GTA VI, évoque « un nouveau portage par Double Eleven Studios », sans indiquer aucune amélioration visuelle. L’extension Undead Nightmare sera incluse.

Red Dead Redemption. // Source : Rockstar Games

Toujours pas de Red Read Redemption sur PC

Cette annonce vient rappeler un point défaillant de la PS4 et, par ricochet, de la PS5 : ces deux consoles sont incapables de lire un jeu PS3, d’où l’idée de ce portage permettant aux propriétaires d’y jouer sur des consoles plus récentes (la PS5 est capable de lire des jeux PS4). Aucune console Nintendo n’avait eu droit à Red Dead Redemption, ce sera donc une grande première pour la Nintendo Switch.

Ce point de rétrocompatibilité vaut aussi pour l’écosystème Xbox, à un détail près : la Xbox One, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont bien capables de lire la version Xbox 360 de Red Dead Redemption (avec quelques améliorations visuelles). Le jeu est toujours disponible sur le marché Xbox, pour moins de 30 €, et la fiche stipule qu’il fonctionne sur les trois consoles de Microsoft sans aucun problème. Voilà pourquoi l’annonce de Rockstar Games ne concerne pas les fans Xbox, qui peuvent déjà jouer à Red Dead Redemption.

Quant aux joueuses et aux joueurs PC, ils sont lésés. Rockstar Games n’est toujours pas décidé à tendre une main vers eux, alors que Red Dead Redemption 2, la suite, est bien disponible sur PC. On rappellera quand même que Red Dead Redemption se passe après Red Dead Redemption 2. Et, s’il y avait eu une vraie remasterisation, une version PC aurait été proposée.

