Red Dead Redemption, jeu culte sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, a été retiré du catalogue cloud du PlayStation Plus. Il devient donc de plus en plus inaccessible.

Où peut-on jouer à Red Dead Redemption ? C’est la question que beaucoup de joueuses et de joueurs risquent de se poser à l’avenir. Car le jeu de culte de Rockstar Games, sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, disparaît peu à peu des canaux de distribution. Comme le rappelle Ben, qui suit de près l’actualité des jeux du studio, dans un tweet publié le 18 octobre, Red Dead Redemption n’est plus disponible en streaming via le PlayStation Plus.

« Red Dead Redemption n’est plus disponible en streaming sur le PlayStation Plus et le PlayStation Now, six ans après avoir rejoint le service », indique-t-il. On rappelle que le PlayStation Plus et le PlayStation Now ont fusionné en juin dernier. Le jeu en streaming est réservé à la formule la plus chère, baptisée PlayStation Plus Premium.

Red Dead Redemption (1) is no longer available to stream on PS Plus/PS Now after 6 years of its debut on the service in 2016.



The only current modern way to play Red Dead Redemption is now officially on Xbox Series and Xbox One consoles and third-party emulators for PC. pic.twitter.com/AYgofRVzPV — Ben (@videotech_) October 17, 2022

Il reste la Xbox pour jouer à Red Dead Redemption

Nul besoin de préciser qu’on ne trouve plus Red Dead Redemption en allant à Auchan ou chez Micromania : le jeu de western est beaucoup trop ancien pour être vendu normalement — dans les rayons. Il ne reste alors que les canaux secondaires pour s’y (re)plonger. À ce sujet, le PlayStation Plus Premium représentait une alternative intéressante, sachant que Red Dead Redemption n’est plus commercialisé, non plus, sur le PlayStation Store (au format numérique). À tout hasard, on rappelle qu’insérer un disque de la version PS3 dans une PS4 — ou une PS5 — ne fonctionnera pas. Pour les fans de la marque, il ne reste plus que le rétrogaming (lire : acheter une PS3).

Les joueuses et les joueurs de l’écosystème Xbox sont préservés puisque le jeu est toujours disponible sur le marché Xbox (à 29,99 €). On peut y jouer sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X sans aucun problème. Les consoles les plus récentes offrent même des performances à la hausse. « Le seul moyen moderne de jouer à Red Dead Redemption est de passer par les consoles Xbox One et Xbox Series », souligne d’ailleurs Ben.

Red Dead Redemption. Rockstar Games

Quant aux joueuses et aux joueurs PC, ils sont les autres grands perdants de la disparition de Red Dead Redemption du PlayStation Plus Premium. C’était pour eux le seul moyen — légal — de se plonger dans l’aventure, Rockstar Games n’ayant jamais porté son jeu sur PC. Les concernés devront désormais passer par la case émulation, ce qui est loin d’être une évidence pour tout le monde.

Rockstar Games sortira-t-il un jour une version remasterisée de Red Dead Redemption ? C’est une possibilité au regard du passif du studio, habitué à recycler ses joyaux. Elle aurait néanmoins pris du plomb dans l’aile à cause de la compilation Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui a été très mal reçue par les fans.