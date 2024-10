Lecture Zen Résumer l'article

L’un des jeux vidéo les plus réputés de Rockstar Games, qui n’avait jamais été porté sur Windows, va enfin arriver sur PC à la fin du mois d’octobre. Quatorze ans après sa sortie sur console.

Il aura fallu patienter quatorze ans, et parfois serrer les dents. Mais cette fois, c’est la bonne : Red Dead Redemption arrive enfin sur PC. Dans un message partagé le 8 octobre 2024, le studio Rockstar Games confirme l’arrivée de son hit commercial sur Windows. Plus que quelques jours d’attente : le lancement est programmé au 29 octobre 2024.

« Pour la première fois depuis sa création, l’aventure de John Marston peut être vécue sur PC avec de nouveaux détails époustouflants », se félicite la société. Ce portage sur ordinateur concerne Red Dead Redemption ainsi que l’extension Undead Nightmare, qui revisite le célèbre de jeu de western avec une ambiance zombie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’un des meilleurs jeux vidéo de sa catégorie

Sorti initialement en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, Red Dead Redemption est un jeu vidéo se déroulant dans un monde ouvert. On y incarne un certain John Marston, un ancien hors-la-loi qui cherche à retrouver ses ex-partenaires. Dans ce jeu de type action-aventure, la vue est à la troisième personne.

Dès sa commercialisation, Red Dead Redemption a largement convaincu à la fois la presse et le public. Il s’agit non seulement de l’un des meilleurs jeux du catalogue de Rockstar Games, mais aussi de l’une des meilleures œuvres vidéoludiques tout court. Il a été nommé pour de nombreux prix, et a gagné certaines des récompenses les plus prestigieuses.

Red Dead Redemption. // Source : Rockstar Games

Le portage de Red Dead Redemption sur PC aura pris beaucoup de temps — le studio était toutefois accaparé par le développement de la « suite », qui est en fait un prologue, Red Dead Redemption II, sorti en 2018 sur Xbox One, PlayStation 4, et en 2019 sur PC. Rockstar a priorisé un portage du premier volet sur PS4 et Switch en 2023.

Si la gestation de ce portage a été longue, cela valait le coup : Rockstar Games signale notamment la prise en charge de la résolution 4K native avec un taux de rafraichissement de 144 Hz (si matériel compatible), le support des moniteurs ultrawide (21:9) et super ultrawide (32-9), la gestion du HDR10, et la compatibilité clavier/souris.

Il y a également la prise en compte de certaines technologies liées aux cartes graphiques de Nvidia et AMD, notamment le DLSS et le FSR pour la conversion ascendante (ou upscaling), qui consiste à ajuster une vidéo sur une définition d’image plus grande. Il reste toutefois encore à savoir à quel prix Rockstar Games le proposera.

Pour aller plus loin Pourquoi j’ai rejoué à Red Dead Redemption

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+