On pourra bientôt visiter un musée sur l’Holocauste au sein de Fortnite. Les emotes et la destruction y seront heureusement désactivées.

Peut-on faire de Fortnite une plateforme éducative ? Le Battle Royale d’Epic Games est connu pour attirer, chaque jour, des millions de fans autour d’un objectif commun : survivre face aux autres. Mais il est aussi un véritable centre de divertissement (exemple : regarder des concerts ou des films) et, depuis peu, est devenu un outil de création — via le programme Unreal Editor For Fortnite (plateforme pour faire naître des projets au sein de Fortnite). C’est grâce à cela que le développeur Luc Bernard a pu créer un musée dédié à l’Holocauste, présenté sur Euronews le 3 août.

La veille, Luc Bernard indiquait sur Twitter : « Le premier musée sur l’Holocauste a été approuvé dans Fortnite, par Epic Games. Je suis fier qu’on soit les premiers à proposer un tel projet pour les 400 millions de joueuses et joueurs du jeu. » À ses yeux, son musée a le pouvoir de « changer la donne », étant donné que 80 % des Américains n’ont jamais visité un tel lieu (source : NBC News). Avec Fortnite, ce levier d’éducation devient plus accessible. Par le passé, il y a eu un événement centré sur Martin Luther King.

Un musée sur l’Holocauste dans Fortnite // Source : Twitter Luc Bernard

Epic Games a approuvé ce musée éducatif

Disponibilité Le musée n’est pas encore disponible dans Fortnite. Mais le code d’accès est le suivant : 4491-8501-3730.

Comme il le fait comprendre dans les colonnes d’Euronews, Luc Bernard adorerait concevoir un vrai musée, mais les coûts s’avèrent exorbitants pour une rentabilité incertaine. L’alternative est toute trouvée à ses yeux : « Faisons plutôt un musée virtuel dans l’un des plus grands jeux du monde. C’est simple. » À ses yeux, la portée est immense : « On essaie de monter des organisations et des expositions qui, au lieu de se focaliser sur une ville en espérant que les touristes viennent, visent tout un pays. Voire le monde entier. »

Au sein de Fortnite, on pourra donc se balader dans un lieu rempli d’informations sur des sujets liés à l’Holocauste, sachant que Luc Bernard traite de thèmes parfois mis de côté (exemples : les Juifs d’Afrique du Nord ou encore les personnes LGBTQ+). L’intéressé avoue qu’il souhaite davantage captiver une audience plus jeune, public numéro 1 de Fortnite. Epic Games, qui a approuvé l’initiative, a pris soin de désactiver deux fonctionnalités qui peuvent s’avérer offensantes dans un lieu dédié à la mémoire (les emotes et la destruction).

À noter que Luc Bernard n’en est pas à son premier projet vidéoludique centré sur l’Holocauste. On lui doit déjà le jeu vidéo gratuit The Light in the Darkness (disponible sur l’Epic Games Store et le PlayStation Store), qui raconte l’histoire d’un Juif polonais vivant en France. Il est considéré comme « le premier jeu éducatif » du genre. Luc Bernard, dont la grand-mère maternelle a été touchée durant cette période sombre de l’Histoire, estime que l’Holocauste a tendance à être un peu oubliée de nos jours.

Par conséquent, se servir de l’audience de Fortnite comme d’un tremplin paraît être une excellente idée. On rappelle que ce n’est pas la première fois qu’une grosse licence de jeu vidéo est utilisée à des fins studieuses : Ubisoft se sert d’Assassin’s Creed comme d’un outil pour renseigner sur des civilisations disparues.

