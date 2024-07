Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games a envie de frapper fort sur le mobile. La multinationale a conjointement officialisé le retour imminent de Fortnite sur iOS et l’arrivée de l’Epic Games Store au format mobile.

Ce n’était qu’une question de temps : le DMA (Digital Markets Act) a ouvert la voie à des magasins d’applications alternatifs sur iOS et Epic Games va saisir l’occasion pour ramener Fortnite sur iPhone. Après des mois et des mois de litiges, sous fond de chamailleries sur des pratiques commerciales, le Battle Royale fera son grand retour sur le smartphone d’Apple, notamment via AltStore, alternative de l’App Store, lit-on dans un communiqué publié le 25 juillet.

Il ne sera donc plus obligatoire de passer par la case Microsoft pour jouer à Fortnite sur son iPhone. Epic Games avait indiqué que Fortnite reviendrait sur iOS dès janvier, sitôt la présentation des grands changements qu’a dû opérer Apple pour se plier aux règles européennes. Fortnite n’est plus disponible sur l’App Store depuis 2020, c’est donc la fin d’une longue période d’indisponibilité pour l’un des jeux les plus populaires, sur l’une des plateformes les plus populaires. Aucune date précise n’a été partagée, mais ce sera « bientôt ».

Fortnite // Source : Epic Games

L’Epic Games Store arrive sur iOS et Android

Naturellement, compte tenu de son appétit immense et de sa force de frappe énorme, Epic Games ne va pas se contenter de ramener Fortnite sur iOS. C’est une stratégie bien plus globale qui a été présentée, visant à briser le monopole d’Apple dans son écosystème. « Nous avons longtemps milité pour que les stores puissent exister et rivaliser de manière juste sur iOS et Android », indique Epic Games. La firme a donc l’ambition de lancer son Epic Games Store sur Android et iOS. On y trouvera ses jeux, mais aussi ceux des autres.

L’Epic Games Store, au format mobile, proposera des règles peu contraignantes aux développeurs qui souhaiteraient y vendre leurs jeux : une taxe de 12 % sur les paiements traités par Epic Games et 0 % pour les paiements tiers (contre 15-30 % sur iOS et Android, à l’échelle mondiale). « En tant qu’opérateur de l’Epic Games Store, nous allons saisir cette opportunité pour proposer à tous les développeurs une offre idéale », promet l’entreprise, qui compte aussi proposer ses jeux sur les autres stores qui partagent ses valeurs. Clairement, Epic entend se faire passer pour le chevalier blanc face aux ogres Apple et Google.

On rappelle qu’Epic Games est capable d’être très agressif sur sa politique commerciale. Depuis le lancement de l’Epic Games Store sur PC, il offre régulièrement des jeux vidéo pour attirer des utilisatrices et utilisateurs (habitués à Steam). On peut imaginer que l’Epic Games Store sur iOS et Android optera pour une même stratégie, surtout si l’idée est de bousculer l’hégémonie de l’App Store — qui existe depuis la nuit des temps.

