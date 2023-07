C’est la grosse actu de ces dernières semaines : Twitter est devenu X, et le réseau social a donc changé de logo. Quelqu’un l’a recréé dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avant de le faire exploser.

La semaine a démarré par une nouvelle lubie d’Elon Musk. Le milliardaire, qui a racheté Twitter il y a plusieurs mois pour une somme mirobolante, a décidé de modifier le nom et le logo du réseau social. Exit « Twitter » et le célèbre oiseau bleu, bonjour la lettre « X ». Ce changement soudain suscite bien évidemment de vives réactions, notamment auprès de celles et ceux qui étaient habitués à tweeter ces dernières années. Certains sont même prêts à tout détruire.

Dans le jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un nostalgique de Twitter s’est par exemple amusé à recréer le logo X auquel il faudra s’habituer (sauf si Elon Musk se décide à changer, ce qui reste possible au regard de sa personnalité difficile à suivre). Mais le but n’était pas de rendre hommage à la nouvelle décision d’Elon Musk, plutôt de montrer une forme de mécontentement. Dans le court clip publié le 27 juillet, l’intéressé finit par faire exploser sa création. Un sentiment partagé par beaucoup.

La transition de Twitter vers X touche même le dernier Zelda

L’auteur de ce « crime » contre le projet d’Elon Musk est tellement fier de son gag qu’il se prend en selfie devant son X parti en fumée après avoir déclenché des détonateurs (en frappant le sol). On remarquera que la reproduction est fidèle à l’original : l’une des barres de X est un simple bâton, quand l’autre prend la forme d’un quadrilatère. Pour rappel, les pouvoirs dont dispose Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permettent de créer tout et n’importe quoi. On a vu bien mieux que ce logo X.

Le logo X dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Twitter

« Link a détruit le X, Elon, ramène l’oiseau maintenant », commente HassanTNT en réponse à la publication. Comme on peut s’y attendre, beaucoup applaudissent cette initiative qui symbolise l’aversion contre les décisions d’Elon Musk — qui veut détruire Twitter pour imposer sa propre plateforme. « Je suis heureux de ne pas être le seul à détester le nouveau logo », se réjouit RockOwlGamer. Sam Skarajunsky va plus loin : « J’aime le fait que le Twitter japonais Zelda déteste Elon. »

Elon Musk étant un grand passionné de jeux vidéo, il ne fait aucun doute que cette petite vidéo tirée de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arrivera jusque sous ses yeux. Néanmoins, elle ne lui fera pas changer d’avis.

