HBO Max (dorénavant MAX) planche sur une nouvelle série connectée à The Big Bang Theory. Chuck Lorre est de nouveau aux manettes. Ce serait le second spin-off après Young Sheldon, qui reste aussi un succès.

The Big Bang Theory était l’une des sitcoms les plus populaires (jusqu’à 17-18 millions de téléspectateurs) et les plus longues de l’histoire des séries. Elle aurait probablement dépassé sa douzième saison si l’interprète de Sheldon Cooper, Jim Parsons, n’avait pas souhaité passer à autre chose. Mais, quatre ans à peine après le season finale, une nouvelle série est dans les tuyaux : elle vient d’être annoncée, ce 12 avril 2023, comme une production MAX — le nouveau nom de HBO Max.

Ce n’est pas le premier spin-off. Young Sheldon s’attache depuis 2017 à raconter la jeunesse du fameux personnage de Big Bang Theory — avec Jim Parsons en voix off. Cette série dérivée en est à sa sixième saison, mais, comme l’œuvre mère, le succès ne désemplit jamais : la saison 7 est déjà commandée et la saison 6 se maintient à 7,7 millions de spectateurs et spectatrices sur CBS, faisant de Young Sheldon l’une des comédies les plus populaires du moment.

C’est ce succès incessant qui motive bien entendu à ne pas lâcher le filon. Et ce, en ne changeant pas une équipe qui gagne : MAX a confirmé que le projet venait de Chuck Lorre, le créateur des deux séries de l’univers « TBBT ».

Un spin-off de Big Bang Theory encore bien secret

Il n’existe, à ce jour, aucune fuite d’information sur le contenu exact de ce spin-off. Bien que ce ne soit pas impossible, on imagine assez mal que cette production puisse être vendue comme dérivée de The Big Bang Theory sans reprendre des personnages existants, qui ont, en plus, l’avantage d’être très aimés. Mais lesquels ?

Penny et Leonard sont parents à la fin de The Big Bang Theory… // Source : CBS

Il est certain que Jim Parsons ne reprendra pas son rôle de manière récurrente, tant ce serait incohérent avec son départ. On sait cependant qu’il ne verrait aucun inconvénient à intervenir de temps en temps en guest star (puisqu’il demeure présent dans Young Sheldon en voix off).

Cela ouvre la voie à une suite dédiée à d’autres personnages de l’équipe. Le plus probable serait le couple Penny-Leonard : ces derniers sont devenus parents à la toute fin de la série originelle, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles histoires tout en permettant à d’autres personnages iconiques de revenir régulièrement — Raj, Bernadette, Howard, Amy. Kaley Cuoco et Johnny Galecki pourraient tout à fait être partants pour un tel projet : l’ensemble du cast, Jim Parsons mis à part, ne s’était pas vraiment opposé à ce que la série originelle continue.

Ce n’est pas la seule grande annonce liée au rebranding de HBO Max en « MAX ». Le service SVOD va aussi abriter une nouvelle adaptation des livres Harry Potter, sous la forme d’une série qui pourrait durer 10 ans. De même, un nouveau spin-off de Game of Thrones est dans les cartons — malheureusement pas une suite.

