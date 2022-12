La franchise Star Wars va continuer à s’étendre en 2023.

L’univers Star Wars n’est pas au top de sa forme. Mais l’année 2022 aura signé l’une des meilleures œuvres de la saga : Andor. Ce préquel de Rogue One était aussi tout bonnement une puissante série de science-fiction politique. De quoi avoir de l’espoir pour l’avenir de la franchise ? L’année 2023 s’annonce mouvementée dans une galaxie très, très lointaine.

Les films Star Wars sont portés disparus

Ne vous attendez pas à retourner de sitôt en salles pour voir du Star Wars : aucun film n’est programmé pour l’année 2023.

Jeu vidéo : Star Wars Jedi Survivor (mars)

Star Wars Jedi : Fallen Order avait été une excellente surprise, en 2019. Situé cinq ans après Star Wars : Episode III – La Revanche des Sith, le jeu vidéo nous permettait d’incarner un nouveau héros (hyper attachant) dans la franchise : Cal Kestis, interprété par le génial Cameron Monaghan.

En 2023, c’est avec impatience que l’on attend donc la suite, Star Wars Jedi : Survivor. On retrouvera le même héros, cinq ans après les événements du premier jeu. Exclusivement disponible sur les consoles next gen (PlayStation 5, Xbox Series) et sur PC, une claque visuelle s’annonce, en plus d’améliorations de gameplay.

Star Wars Jedi : Survivor sortira le 17 mars 2023.

Les séries Star Wars de 2023

Le programme est riche côté séries. Elles seront toutes disponibles sur Disney+.

The Bad Batch saison 2 (janvier)

La saison 2 de la série animée The Bad Batch, basée sur de courts épisodes d’une vingtaine de minutes, sera disponible sur Disney+ le 4 janvier 2023. Ce sera la suite directe des aventures de cet escadron de clones génétiquement modifiés. Au programme, un… wookie jedi, si l’on en croit la bande-annonce.

https://www.youtube.com/watch?v=R15uYFpeBG0

The Mandalorian saison 3 (mars)

Baby Yoda — pardon, Grogu — sera de retour sur Disney+ le 1er mars 2023 aux côtés de Din Djarin, pour la saison 3 de The Mandalorian. Les personnages seront sur la planète Mandalore face à d’importants conflits politiques. Avec Andor, The Mandalorian est une série Star Wars assez plébiscitée par les fans, elle sera donc un événement cette année — en sortant en plus le même mois que le jeu.

Visions, volume 2 (début 2023)

Dans cette série anthologique, la réalisation et l’écriture des épisodes ont été confiées à des studios d’animation japonais. Un volume 2 à ce format baptisé Star Wars Visions est prévu pour le début d’année.

Extrait de Star Wars Visions // Source : Disney+/StarWars

Star Wars : Young Jedi Adventures (été)

Avec Young Jedi Adventures, Lucasfilms livrera une œuvre animée dédiée pleinement aux enfants. La série se déroulera pendant la Haute République, bien avant la saga de la famille Skywalker, et suivra les aventures des jeunes padawans encore en formation.

Young Jedi Adventures. // Source : Disney+

Star Wars : Ahsoka (courant 2023)

Voilà une nouvelle série de la franchise que l’on attend avec fébrilité : Star Wars Ahsoka est prévue courant 2023, sans date ni fenêtre spécifique annoncée (mais il faut s’attendre à une diffusion à l’été, voire à la rentrée). Le personnage est apparu dans de nombreuses œuvres Star Wars (animées et live action plus récemment), mais c’est la première fois qu’elle sera explorée à ce point — et des trous dans la chronologie de sa propre histoire pourront enfin être comblés. C’est Rosario Dawson qui incarne l’héroïne, dans cette série. Et Hayden Christensen devrait être de la partie.

Ahsoka Tano interprétée par Rosario Dawson. // Source : Disney+

Skeleton Crew (courant 2023)

On ne sait pas grand-chose de la série live-action Skeleton Crew, mis à part que Jude Law sera dedans. La sortie avait été annoncée « courant 2023 » lors de la Star Wars Celebration 2022. Ce sera l’histoire de quatre enfants (« mais ce n’est pas une série pour enfants pour autant » selon Jon Watts, le créateur) qui cherchent à rentrer chez eux, perdus dans la galaxie.

Logo de Skeleton Crew // Source : Disney+

Et après 2023 ?

Des productions Star Wars ont été annoncées, mais ne sont pas datées. Parmi elles :