Nintendo diffuse un nouveau Direct ce mercredi 21 juin. La firme nippone consacrera 40 minutes au catalogue de la Switch. Pikmin 4 sera là, et peut-être un nouveau jeu Mario.

Maintenant que les conférences organisées dans le cadre du Summer Game Fest 2023 sont passées, c’est au tour de Nintendo d’occuper l’espace médiatique. La firme peut se permettre d’arriver après les autres, au regard du rythme de croisière ahurissant de la Switch. Cet après-midi, le calendrier à venir sera un peu plus dessiné.

Comment suivre le Nintendo Direct ?

Réservez votre goûter, car Nintendo accompagnera vos tartines de Nutella (bio) et votre mug de lait (végétal). Le rendez-vous est pris pour 16h, heure française, et la présentation durera 40 minutes.

Un nouveau jeu Super Mario annoncé ?

Quelques jours après les grosses conférences liées au Summer Game Fest (notamment celle de Xbox), Nintendo prend la parole pour « 40 minutes d’informations centrées principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur Pikmin 4 ». Plus d’un mois après la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui occupe encore les propriétaires de la console, il est temps pour la firme nippone de dater des jeux pour le second semestre de 2023. Pikmin 4 lancera les hostilités dès le 21 juillet, mais il en faudra d’autres pour tenir jusqu’à Noël.

Les quelques bruits de couloir évoquent l’officialisation d’un nouveau jeu Super Mario, ce qui aurait du sens quelques semaines après le succès de l’adaptation au cinéma et alors qu’il faut remonter à 2017 pour une aventure inédite du plombier (Super Mario Odyssey). Il serait temps que le héros moustachu reprenne du service, et il devrait s’agir d’un épisode en 2D. Il pourrait aussi y avoir le remake d’un jeu initialement sorti sur Super Nintendo, augurant moult possibilités sur l’heureux élu.

En revanche, vous pouvez déjà faire une croix sur l’officialisation d’une remplaçante pour la Switch. Dans son dernier bilan financier, Nintendo a confirmé qu’il ne lancera aucune console durant l’exercice fiscal en cours (qui se termine le 31 mars 2024).

Ce que l’on est sûr de voir : Pikmin 4 et des jeux Switch qui sortiront cette année.

: Pikmin 4 et des jeux Switch qui sortiront cette année. Ce que l’on aimerait bien voir : en fait, c’est Super Mario Odyssey 2 le jeu Mario mystère.

: en fait, c’est Super Mario Odyssey 2 le jeu Mario mystère. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : Nintendo a menti et lance la Switch Pro à la rentrée.

