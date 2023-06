Microsoft a tenu une conférence Xbox Games Showcase globalement satisfaisante, avec plusieurs annonces compactées en une heure. Ça manque de visibilité pour le second semestre 2023. Mais l’année 2024 s’annonce radieuse.

Comme Casper Ruud en finale de Roland-Garros, Microsoft était condamné à l’exploit. Mais contrairement au tennisman norvégien, qui est tombé face à Novak « Djo-k.o. », la multinationale a su relever la tête. Dimanche soir, elle diffusait un Xbox Games Showcase et il lui fallait rassurer les fans après une année 2022 rude et un premier semestre 2023 très loin d’être satisfaisant. En une heure, la firme de Redmond a empilé les premières mondiales et les jolies bandes-annonces.

Le Xbox Games Showcase s’est ouvert sur une vidéo de Fable, le reboot annoncé de longue date et dont on attendait des nouvelles. Cela aurait pu être un one more thing, réservé à l’officialisation d’une nouvelle Xbox Series S et à une longue présentation — prévue — de Starfield (le gros jeu Xbox de la rentrée 2023). Globalement convaincante sur un format aussi court et compacté, la conférence a été rassurante. Même si cela manquait de gameplay et de visibilité sur la fin 2023.

Ce qu’il faut retenir du Xbox Games Showcase

L’instant 2024

Fable… Avowed… Star Wars Outlaws (le nouveau jeu d’Ubisoft)… Senua’s Saga: Hellblade II… Autant de jeux vidéo qui donnent envie, mais ne sortiront pas en 2023. Ils sont néanmoins prévus pour 2024, ce qui est une excellente nouvelle pour le catalogue Xbox (trois des quatre jeux cités sont des exclusivités).

Fable :

Avowed :

Star Wars Outlaws :

L’instant « C’est beau »

Annoncé depuis très, très longtemps, Senua’s Saga: Hellblade II se fait désirer. Et la nouvelle bande-annonce de gameplay ne risque pas de faire baisser l’attente. Le jeu vidéo tourne sous le moteur Unreal Engine 5 et les quelques minutes montrées, capturées sur Xbox Series X, invitent à la contemplation.

L’instant « C’est beau aussi »

Forza Motorsport a encore brillé par la qualité de ses graphismes. Le futur jeu de course, développé par Turn 10, s’annonce comme la vitrine technologique de la Xbox Series X. Lui, pour le coup, sortira en 2023 : ce sera pour le 10 octobre, ajoutant un gros jeu à un mois déjà bien rempli.

L’instant Keanu Reeves

La conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2023 a rappelé que Nicolas Cage n’avait rien perdu de son charisme (non). Le Xbox Games Showcase avait lui aussi sa star, et pas des moindres : Keanu Reeves. L’acteur est venu nous parler de Cyberpunk 2077, plus spécifiquement de l’extension Phantom Liberty. Elle sera disponible le 26 septembre prochain et permettra de faire la rencontre d’un personnage incarné par Idris Elba. Que des numéros 10, donc.

L’instant cinéma

Microsoft a accordé quelques minutes à Microsoft Flight Simulator, un jeu vidéo dont l’entreprise a raison d’être très fière. Il y aura deux nouveautés pour les férus d’aviation : l’arrivée d’une édition 2024 (ajoutant notamment des métiers) et la sortie d’un contenu aux couleurs de… Dune. En somme, on pourra prolonger le plaisir du film Dune: Part Two en pilotant un Ornithopter dans le désert. On nous promet des contrôles complexes.

L’instant hardware

À partir du 1er septembre, on aura le choix entre acquérir une Xbox Series S à 300 € et une Xbox Series S à 350 €. Les différences ? La première est celle d’aujourd’hui, blanche et limitée à 512 Go, quand le nouveau modèle sera noir et grimpera à 1 To. A priori, l’hésitation ne devrait pas durer longtemps.

Xbox Series S (1 To) // Source : Microsoft

L’instant Starfield

À la fin du Xbox Games Showcase, Microsoft a enchaîné avec un Starfield Direct, une présentation d’une heure dédiée au prochain gros projet de Bethesda. Construction, pilotage de vaisseaux, combats, dogfights, exploration, multiples ressources à accumuler, personnalisation à gogo, tâches diverses et variées… Le jeu a l’air d’une densité assez phénoménale, mais il reste à confirmer que tout sera bien agencé pour donner envie de s’y plonger pendant des heures et des heures.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !