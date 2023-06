Blizzard a annoncé que Diablo IV a généré 666 millions de dollars en 5 jours. Diablo… diable… 666. Un coup de communication.

« Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six », peut-on lire dans la Bible (Chapitre 13, verset 18 du livre de l’Apocalypse). Dans la religion, 666 est donc le nombre du Diable. Et c’est désormais celui de Diablo IV. Le jeu a généré 666 millions de dollars en 5 jours, a annoncé Activision Blizzard dans un communiqué publié le 12 juin.

C’est bien sûr un record pour un jeu vidéo développé par Blizzard Entertainment, qui compare ce lancement à la meilleure première semaine d’un film au box office. Ce succès, préparé depuis des mois avec des phases de tests qui ont permis d’éviter les soucis à la sortie, est amplement mérité. Numerama a accordé la note maximale à Diablo IV, qui arbore un score de 87 sur 100 sur Metacritic. Sa réussite technique et artistique est donc désormais commerciale.

Diablo IV. // Source : Capture PS5

Diablo IV, le carton avec des chiffres

Pour le département marketing, communiquer sur un chiffre d’affaires de 666 millions de dollars ressemble à du pain béni, Diablo IV articulant son univers autour de démons. C’est un coup de communication, car l’équipe n’a pas choisi n’importe quel marqueur. Il a choisi ce marqueur particulier, qui renvoie au nombre de la Bête, ce qui n’est pas innocent dans un jeu comme Diablo. Dans les faits, tout porte à croire qu’il a été arrondi dans un but promotionnel, en se débrouillant pour tomber autour de ce score et en choisissant un moment opportun (les ventes sur cinq jours).

Surtout, ces revenus ne sont si éloignés de ceux engrangés par Call of Duty: Modern Warfare II, qui a atteint le milliard de dollars en 10 jours. Il reste encore quelques jours à Diablo IV pour faire aussi bien sur un laps de temps plus ou moins similaire. Le titre de Blizzard Entertainment rejoint en tout cas les deux autres hits de l’année que sont Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (10 millions de ventes en 3 jours).

Blizzard Entertainment en profite pour partager d’autres statistiques sur Diablo IV pour sa première semaine d’existence :

276 millions d’heures cumulées (soit plus de 30 000 ans) ;

Plus de 166 millions de groupes créés ;

Numéro 1 sur Twitch du 1er au 9 juin ;

317 millions de morts pour les joueuses et les joueurs, dont 5,8 millions par le Boucher (soit 2 % du total) ;

276 milliards de monstres tués.

Blizzard Entertainment, qui n’a pas accompli grand-chose de très positif ces dernières années, entre le remake raté de Warcraft III ou encore Diablo Immortal, peut sabrer le champagne. Mais, maintenant, il va falloir tirer profit de ce succès : Diablo IV doit captiver les fans pendant des années, grâce à des mises à jour saisonnières et des extensions. Ces gros chiffres empilés doivent motiver les développeurs à faire honneur à ce succès sur le long terme.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !