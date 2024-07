Lecture Zen Résumer l'article

Diablo 4 accueillera sa première extension en fin d’année. Faudra-t-il avoir terminé le jeu de base pour y accéder ? On a posé la question à Blizzard Entertainment.

Au mois d’octobre, Diablo 4 accueillera sa toute première extension, baptisée Vessel of Hatred. Elle prolongera l’histoire du jeu de base, intégrera une classe 100 % inédite (le Sacresprit) et ajoutera une nouvelle région (la forêt de Nahantu). La logique voudrait que, pour accéder à Vessel of Hatred, il soit nécessaire d’avoir terminé Diablo 4, ou de remplir certaines conditions (niveau minimum, étapes clés à réaliser…). Après tout, il faut avoir battu deux boss optionnels pour jouer au DLC d’Elden Ring.

Fort heureusement, Blizzard Entertainment n’est pas FromSoftware. À l’occasion d’un voyage de presse organisée à Irvine, au QG de l’entreprise, Numerama a pu s’entretenir avec Nick Chilano et Stephen Stewart, respectivement directeur artistique et designer en charge des classes. On leur a demandé s’il sera facile d’accéder à l’extension de Diablo 4. La réponse est oui, même s’il y a encore quelques détails à peaufiner.

Diablo 4: Vessel of Hatred // Source : Blizzard Entertainment

Faudra-t-il avoir terminé Diablo 4 pour accéder à l’extension ?

À la question de la complétion de l’histoire principale pour lancer Vessel of Hatred (avec n’importe quel personnage, puisque Diablo 4 fonctionne avec des saisons), Nick Chilano répond sans détours : « Il y a plusieurs options. Vous pouvez commencer depuis le début. Vous pouvez sélectionner le Sacresprit [la nouvelle classe] et faire la campagne principale. Vous pouvez aussi passer la campagne principale et aller directement dans l’extension. »

Pourquoi Blizzard autorise-t-il de court-circuiter la campagne, alors que Vessel of Hatred s’y « connecte » en étant le prolongement ? Pour ne fermer aucune porte. Nick Chilano poursuit : « Je sais qu’il y a une manière d’accéder directement à l’extension pour que vous puissiez jouer tout de suite avec vos amis. Ils ont pensé l’extension pour s’assurer que vous puissiez accéder au contenu que vous désirez sans difficulté. » De cette manière, les nouveaux venus n’auront aucune contrainte pour découvrir Vessel of Hatred et ne se sentiront pas en retard, quand bien même il est conseillé de terminer Diablo 4 pour bien saisir tous les enjeux. Par ricocher, il n’y aura aucun niveau minimum requis pour aller à Nahantu.

Stephen Stewart abonde : « On veut offrir un maximum d’options aux joueuses et aux joueurs. » Il ajoute quand même une petite précision, « Il faudra avoir terminé le prologue, je pense. » Un pré-requis qui vaut dans le cas où on souhaitera incarner un nouveau personnage — et qui permet de se familiariser avec ses mécaniques. A priori, on accèdera à Diablo 4: Vessel of Hatred depuis la ville principale.

