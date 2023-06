En retard sur ses concurrents, Sony annonce l’arrivée d’une fonctionnalité « cloud gaming » pour certains jeux PlayStation 5. Seul hic ? Elle sera réservée à la PS5, ce qui limite son potentiel pour le moment.

Sony a-t-il compris quelque chose au cloud gaming ? A priori non, si on en croit la dernière annonce du constructeur nippon. Dans un communiqué publié le 14 juin, qui célèbre la première année de la refonte du PlayStation Plus, la multinationale officialise l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour les membres Premium : les jeux PS5 en streaming. Néanmoins, ils risquent d’être déçus.

« Nous sommes présentement en train de tester le streaming dans le cloud pour certains jeux PS5 — cela inclut des titres PS5 du Catalogue des Jeux PlayStation Plus et des Tests de Jeux, ainsi que certains titres PS5 digitaux que les joueurs possèdent. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le streaming des jeux dans le cloud sera disponible pour certains titres PS5 en utilisation directe sur votre console PS5 », explique Sony. Oui, vous lisez bien : on pourra streamer des jeux PS5 uniquement sur sa PS5. L’intérêt est discutable.

Le cloud gaming chez PlayStation, cela reste compliqué

Offrir la possibilité de streamer des jeux PS5 sur PS5 n’a rien de très excitant. Si votre connexion internet vous permet de le faire, alors elle devrait vous permettre de les installer rapidement (et de jouer dans de meilleures conditions). Cette fonctionnalité présente un intérêt dans des cas très spécifiques : vous êtes vraiment très pressé ou le stockage SSD de votre PS5 est plein à craquer.

Le streaming de jeux prend tout son sens quand il permet de jouer sur d’autres plateformes. C’est le cas du Xbox Game Pass, qui offre l’opportunité d’accéder à plein de titres normalement réservés aux consoles Xbox sur de multiples appareils (smartphone, tablette, télévision, PC…). Le cloud gaming reste aussi un moyen de pallier un manque de puissance. Microsoft Flight Simulator est trop gourmand pour la Xbox One, sortie en 2013 ? Le streaming passe outre. Aucune de ces problématiques n’est adressée par Sony.

Dans le cas de PlayStation, le cloud gaming ne représente qu’une option de consommation dans un écosystème limité, alors qu’il doit incarner un substitut. Il doit ouvrir des horizons, jamais rester enfermé. Peut-être que la technologie finira par évoluer et s’ouvrir à d’autres appareils (exemple : le Project Q, future console portable de Sony pensée pour le Remote Play). Mais cette première pierre proposée par Sony ne fera pas vendre des abonnements au PlayStation Plus Premium (la plus chère des formules). « Nous en sommes encore aux balbutiements de cette fonctionnalité, et nous avons hâte de pouvoir partager avec vous de plus amples détails lorsque nous serons prêts », indique l’entreprise, sachant que les abonnés peuvent déjà streamer des jeux PS3, PS4, et classiques.

