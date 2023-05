La saison 6 de Black Mirror arrive sur Netflix dès le 15 juin 2023. Au programme, une intrigue toujours aussi sombre et un casting de qualité, avec entre autres Salma Hayek ou Aaron Paul.

Plus de 4 ans après son dernier épisode, Black Mirror revient avec 5 nouveaux épisodes pour une sixième saison très attendue. Confirmée en mai 2022, la production de la saison 6, n’a pas perdu de temps et s’est même présentée dans un trailer en avril 2023, qui nous annonçait une arrivée sur Netflix en juin. La plateforme américaine a d’ailleurs révélé une nouvelle bande-annonce pour sa série culte, qui présente des futurs dystopiques et une évolution réjouissante des relations entre les humains et les technologies.

Quelques bandes-annonces pour patienter

Le 26 avril 2023, Netflix a révélé une première bande-annonce, qui tease plus de secrets sur cette saison 6. Comme c’est un teaser, peu d’éléments de l’intrigue y ont été dévoilés. On y voit quelques scènes, tirées de différents épisodes et qui ne forment pas un ensemble très cohérent. Mais il est clair que cette saison 6 se veut encore plus imprévisible que les précédentes.

Pour en savoir plus, il faut se tourner vers la nouvelle bande-annonce, publiée le 31 mai 2023. Dans celle-ci, nous apprenons non seulement les titres des cinq épisodes de la saison mais aussi l’intrigue de chacun d’entre eux. La bande-annonce nous apprend aussi que chaque épisode aura sa propre histoire et ses propres personnages, qui ne devraient pas être reliés à ceux des autres épisodes.

Les épisodes de la saison 6 et leur synopsis

Black Mirror reste une anthologie. Les trailers diffusés par Netflix nous annonce une saison 6 coupée en 5 épisodes, qui ont tous leur histoire, leur univers et leur personnage à part.

wait until you see how this all unfolds. pic.twitter.com/YZTCqvjKG0 — Black Mirror (@blackmirror) May 11, 2023

Au programme de la saison 6 :

Joan is awful : ce premier épisode met en scène Joan, une femme qui découvre que sa vie a été transformée en une série télévisée diffusée sur une plateforme du nom de Streamberry, à laquelle tout le monde a accès. En clair, sa vie devient une télé-réalité pour les autres, à son grand désarroi.

Loch Henry : l’histoire de deux documentaristes à la recherche d’un kidnappeur qui sévit dans la campagne écossaise.

Beyond the Sea : une histoire d’astronautes envoyés dans l’espace dans les années 1960.

Mazey Day : cet épisode nous plonge dans le quotidien d’une paparazzi qui traque sans relâche une star au crépuscule de sa carrière.

Demon 79 : ce dernier épisode dresse l’histoire sombre d’une vendeuse « banale » en proies à des pulsions violentes et qui reçoit des ordres pour commettre des actes terribles.

Un casting cinq étoiles pour la saison 6

Pour cette saison 6, Black Mirror a dévoilé un casting de qualité. Nous retrouverons par exemple Salma Hayek, qui incarnera la version télévisée de Joan, et Annie Murphy (Bienvenue à Schitt’s Creek), qui sera la vraie Joan. Il y aura aussi Aaron Paul (Breaking Bad) et Josh Hartnett, qui feront office d’astronautes dans l’épisode Beyond the Sea. Pour le reste du casting, il faut noter les arrivées de Kate Mara, Zazie Beetz (Joker, Deadpool), Clara Rugaard (I Am Mother), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Anjana Vasana (Killing Eve), Sam Blenkin (The Witcher : Blood Origin) ou encore Myha’la Herrold (Industry).

Durée des épisodes

Si l’annonce de la saison 6 a été faite en mai 2022, la production de la série aurait débuté bien avant, toujours pilotée par Charlie Brooker et Annabel Jones. Mais si l’équipe de production ne change pas, elle a toutefois voulu repousser ses limites. L’ambition de la production est d’aborder chaque épisode avec un point de vue cinématographique encore plus poussé que dans les saisons précédentes. De cette manière, chaque épisode sera abordé comme un film, à tel point que la durée sera allongée. Les épisodes des saisons antérieures, qui dépassaient déjà les 60 minutes, devraient donc paraitre bien courts face à ceux de la saison 6.

La durée exacte des épisodes n’a pas encore été dévoilée.

Quelle date de sortie pour la saison 6 ?

La saison 6 de Black Mirror est prévue pour le 15 juin 2023. Une date révélée dans la dernière bande-annonce de cette saison. Sauf surprise, les 5 épisodes devraient être publiés sur Netflix en même temps.

Un univers qui s’étend

Avec ses cinq saisons et cette sixième qui arrive, Black Mirror continue l’expansion de son univers. En décembre 2018, la série a été accompagnée d’un film interactif : Black Mirror : Bandersnatch. Écrit par Charlie Brooker et réalisé par David Slade, ce film permet aux téléspectateurs de prendre des décisions à la place du personnage principal Stefan Butler. Dans le film, c’est un jeune programmeur en train d’adapter un roman de fantasy dans un jeu vidéo en 1984. C’est aussi un jeune homme qui finit par voir son cerveau complètement manipulé par les nouvelles technologies.

D’ailleurs, ce film est basé sur un projet de jeu vidéo du même nom développé par le studio Imagine Software. Mais la faillite de la société aura enterré ce projet de jeu vidéo dérive de Black Mirror.

