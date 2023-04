La saison six de Black Mirror arrivera en juin 2023 sur Netflix. Une première bande-annonce de 1m20 montre quelques premières scènes — on l’admet, relativement incompréhensibles hors contexte — de ce nouveau volet.

Black Mirror peut-il encore être pertinent, quand la vraie vie dépasse la réalité ? C’est évidemment la question que l’on se pose lorsque l’on pense à la production qui a fait de la dystopie technologique sa marque de fabrique. En 2011, la série était précurseuse et innovante. Douze années et cinq saisons plus tard, elle cherche à se renouveler, avec plus ou moins de réussite.

Il n’empêche qu’une nouvelle saison de Black Mirror est toujours un événement, dans le monde des séries comme des nouvelles technologies — d’autant plus qu’elle est devenue un des produits phares de Netflix, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Une première bande-annonce pour la saison 6 de Black Mirror sur Netflix

Netflix vient de mettre en ligne, le 26 avril 2023, une première bande-annonce pour la saison 6 de la série britannique, attendue « en juin », sans donner plus de précision sur la date exacte. On y voit quelques scènes, probablement tirées de différents épisodes, qui ne forment pas un ensemble très cohérent, mais montre quelques têtes connues : Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of Cards), Salma Hayek, etc.

Selon les informations diffusées l’an dernier, il pourrait n’y avoir que trois épisodes à cette nouvelle saison.

