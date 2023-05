Alors que les fans s’attendaient à une annonce imminente de la version multijoueur de The Last of Us, Bloomberg rapporte que son développement rencontre d’importantes perturbations. Naughty Dog confirme repousser le jeu.

Au PlayStation Showcase le 24 mai, tout le monde s’attendait à découvrir un nouveau jeu The Last of Us. Il faut dire que le timing aurait été parfait, la série éponyme vient de se conclure et a subitement donné à des milliers de personnes l’envie de s’intéresser aux jeux. Malheureusement, le seul titre triple A signé Sony s’est avéré être Marvel’s Spider-Man 2.

Intrigué par cette non-annonce, Bloomberg a mené son enquête. Dans un article paru le 26 mai, le journaliste Jason Schreier annonce avoir appris que le jeu n’était pas loin d’être mort. « L’équipe travaillant sur le jeu a été réduite à la suite d’une récente évaluation » annonce Bloomberg, citant quatre sources anonymes. La plupart des développeurs du nouveau The Last of Us auraient été transférés sur d’autres projets, ce qui laisse supposer que Naughty Dog croit moins en son idée.

Pour limiter les dégâts médiatiques, Naughty Dog est sorti de son silence. Dans un communiqué, le studio explique : « nous avons réalisé que ce qui était le mieux pour le jeu était de lui donner plus de temps ». Le titre est toujours en développement, mais son annonce est loin d’être imminente.

Un autre jeu avant The Last of Us multijoueur ?

À ce jour, Naughty Dog n’a toujours pas dit s’il prépare une partie 3 de The Last of Us. La seule chose que l’on sait est qu’un jeu multijoueur, qui se passe dans le même univers que celui de Joël et Ellie, est en préparation. Il s’agit d’une suite indirecte au mode Factions du premier The Last of Us. Naughty Dog semble continuer de promettre qu’il arrivera un jour, mais le ton de son communiqué et l’article de Bloomberg incitent à ne pas trop s’emballer.

Pour consoler ses fans, le studio mentionne l’existence « d’autres jeux en développement », qui pourraient bien être des suites de The Last of Us ou Uncharted (même si les indiscrétions penchent du côté d’un Uncharted 5 développé par un autre studio). Naughty Dog mentionne aussi « une toute nouvelle expérience solo », comprenez une licence inédite, ce qui est de plus en plus rare aujourd’hui. The Last of Us multijoueur ne semble plus trop une priorité, mais Naughty Dog pourrait récompenser l’attente de ses fans autrement.

