Sony ouvre le bal des grosses conférences de jeux vidéo. Dans la soirée du 24 mai, la firme nippone devrait faire des annonces fortes, pour le plus grand bonheur des propriétaires d’une PS5.

Sony lance ce 24 mai le coup d’envoi des grosses conférences annuelles, organisées aux alentours du mois de juin — sans l’E3 cette année, pour cause d’annulation. Son PlayStation Showcase risque d’être un temps fort de cette année 2023, dont les six premiers mois ont été particulièrement généreux en matière de sorties. Y compris sur PlayStation 5.

Comment suivre le PlayStation Showcase ?

Il faudra sacrifier un peu de son sommeil pour assister au PlayStation Showcase en direct, puisque la diffusion débutera à 22h, heure de Paris. C’est d’autant plus vrai que le show sera assez long : un peu plus d’une heure.

Quand ? Le 24 mai 2023 à partir de 22h, heure de Paris ;

Le 24 mai 2023 à partir de 22h, heure de Paris ; Où ? Ici, ou sur YouTube ;

Ici, ou sur YouTube ; Quoi ? Une présentation des gros jeux PS5 à venir.

Le rendez-vous à suivre pour les fans de PlayStation

Dans la grille des conférences de Sony, un PlayStation Showcase n’est pas un State of Play. Un PlayStation Showcase signifie que la multinationale va sortir l’artillerie lourde pour multiplier les grosses annonces. Cela veut dire que le rendez-vous est immanquable pour les propriétaires d’une PlayStation 5. On risque de voir de jolies bandes-annonces, des dates de sortie à noter dans son agenda et, surtout, de quoi rêver pour ces prochains mois. « Les jeux PS5 et PS VR2 en développement chez les meilleurs studios, tout autour du monde », précise Sony.

Le dernier PlayStation Showcase, qui date de septembre 2021, avait permis à Sony d’officialiser Marvel’s Wolverine et Marvel’s Spider-Man 2, lequel devrait prendre beaucoup de place ce mercredi soir. D’autres blockbusters devraient être là, comme Death Stranding 2, Final Fantasy XVI (une démo jouable disponible le jour même ?), Silent Hill 2 Remake ou encore Final Fantasy VII: Rebirth. On attend aussi des nouvelles de Naughty Dog, qui pourrait relancer la saga Uncharted (on y croit) et en montrer davantage de Last of Us Factions.

Death Stranding 2. // Source : Capture d’écran

Dans les rumeurs, sont notamment évoqués l’arrivée d’un remake de Metal Gear Solid 3, une bande-annonce pour GTA VI (personne n’y croit), un teaser pour Ghost of Tsushima 2, un portage PC pour Bloodborne (arlésienne), un nouveau hardware (la fameuse console portable ?)… Une chose est sûre : on ne devrait pas s’ennuyer.

À noter que le PlayStation VR 2, casque de réalité virtuelle que Sony ne semble pas avoir lancé tellement il en parle peu, aura droit à son segment. Certains, nous y compris, rêveraient carrément d’une arrivée au catalogue de Half-Life: Alyx — l’un des meilleurs représentants de la technologie.

Ce que l’on est sûr de voir : des super-héros qui adorent les araignées.

: des super-héros qui adorent les araignées. Ce que l’on aimerait bien voir : plein de dates pour se préparer au second semestre.

: plein de dates pour se préparer au second semestre. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : GTA VI, afin d’en terminer une bonne fois pour toutes avec la spéculation.

