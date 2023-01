Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, a fait savoir dans une interview qu’un troisième jeu The Last of Us n’était pas une certitude. On a du mal à y croire.

La saga The Last of Us n’a jamais été aussi populaire. Après deux jeux vidéo marquants, elle est devenue une série télé qui remporte absolument tous les suffrages depuis le premier épisode diffusé à la mi-janvier. Naturellement, cette adaptation réussie va pousser plus de gens à s’intéresser à l’œuvre original. De quoi relancer Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, au sujet d’un éventuel troisième opus.

Dans un entretien publié par BuzzFeed le 25 janvier, Neil Druckmann a entretenu le mystère autour de The Last of Us Part III. Il assure : « Notre façon de faire est la même que pour Part II, à savoir que si nous trouvons une histoire convaincante avec un message universel et une déclaration d’amour — comme ce fut le cas pour le 1 et 2 — alors nous raconterons cette histoire. Si ce n’est pas le cas, nous avons une fin très solide avec Part II, et ce sera la conclusion. »

The Last of Us Part I // Source : Capture PS5

Pas de The Last of Us Part III ? Mouais

Neil Druckmann fait sans doute de la communication en nous faisant croire que, peut-être, The Last of Us Part III ne sortira jamais. Il serait très étonnant de voir Naughty Dog lâcher l’affaire, alors qu’il y a encore tant d’histoires à raconter. On imagine très mal cet univers post-apocalyptique se refermer aussi tôt. L’intéressé ne veut simplement pas en parler aujourd’hui parce que ce n’est pas le bon moment — qui doit en prime être consenti avec Sony, éditeur de la saga. Par le passé, Neil Druckmann a déjà menti pour ne pas gâcher la surprise. Par exemple, il avait déclaré qu’Ellie serait le seul personnage jouable de The Last of Us Part II.

« Je sais que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à The Last of Us Part III, et s’il existera ou non. Tout ce que je peux dire est que, chez Naughty Dog, nous sommes privilégiés que notre éditeur soit Sony (…). Ils nous soutiennent à chaque étape pour suivre nos passions — cela signifie que le succès n’est pas un moteur de pression pour faire une suite. Pour nous, Uncharted 4 a été un incroyable succès — l’une de nos meilleures ventes — et nous avons pu tourner la page », ajoute Neil Druckmann. Il sous-entend encore que la balle serait totalement dans le camp de Naughty Dog.

Une chose est sûre : le prochain jeu vidéo The Last of Us sera une expérience multijoueur — « Vous allez pouvoir entrer dans le monde de The Last of Us avec un ami et vivre la tension et la brutalité de ce monde ». Elle nous emmènera dans une autre ville, encore jamais explorée — « Ce sera un autre chapitre dans l’univers de The Last of Us. »

À l’inverse, l’actrice Bella Ramsey, qui interprète Ellie dans la série, s’est montrée moins évasive sur l’avenir de la série dans les colonnes de la BBC : « Si les gens continuent de regarder, je pense qu’une deuxième saison est plus que probable. » Ici, c’est bien le succès qui conditionnera l’avenir du projet.

