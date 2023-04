Selon les informations d’Insider Gaming, Sony aurait dans les cartons une sorte de console portable dédiée à la fonctionnalité Remote Play de la PS5. Connectée à Internet, elle pourrait accéder aux jeux de la console à distance.

Sony est en retard au niveau du cloud gaming, mais sa technologie Remote Play est incroyablement efficace si vous possédez une bonne connexion Internet. Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, Remote Play permet d’accéder à une PS4 ou à une PS5 à distance, pour jouer depuis n’importe quel endroit (à condition, une nouvelle fois, d’avoir un bon réseau). Le tout fonctionne étrangement bien, parfois même mieux que les services spécialisés comme Shadow ou le Xbox Game Pass (xCloud).

Selon Insider Gaming dans un article du 5 avril 2023, Sony prépare une console portable dédiée à Remote Play. Il s’agirait d’une manette DualSense avec un écran de 8 pouces, soit davantage qu’une Nintendo Switch OLED (7 pouces), pour permettre aux joueurs nomades d’accéder à leur PS5 de partout. Son lancement interviendrait fin 2024, juste avant de nouvelles générations de PS5.

À quoi servirait une telle console ?

Le nom de code de la console mystère de Sony serait « Q Lite ». Insider Gaming dit avoir appris qu’elle se contenterait d’une dalle LCD limitée au Full HD, ce qui laisse supposer que Sony ne commercialisera pas sa console portable à un tarif trop élevé. En même temps, sans connectivité cellulaire, sans vrai cloud gaming et sans jeux en local, le contraire aurait été étonnant.

On peut néanmoins s’interroger sur la stratégie de Sony avec un tel produit, alors que n’importe quelle tablette ou smartphone peut proposer Remote Play gratuitement. Aura-t-elle des fonctions exclusives ? Pour l’instant, le seul avantage évident est la présence d’une manette intégrée à l’écran, tandis que Remote Play sur iOS et Android force l’utilisateur à connecter une Dualshock ou une Dualsense (les manettes des autres ne sont pas reconnues). On l’imagine bien aussi servir de second écran à la maison, comme la Wii U en son temps, mais Insider Gaming ne dit rien qui va dans ce sens.

Avis risqué : la PSP est la meilleure console portable jamais créée. // Source : Sony

La PS5 slim et la PS5 Pro en même temps ?

Toujours selon Insider Gaming, Noël 2024 s’annoncerait tendu pour Sony, qui pourrait lancer beaucoup de nouveaux produits majeurs en très peu de temps. En plus du successeur de la PSP et de la PSVita, avec un look de Nintendo Switch/Wii U, Sony préparerait des écouteurs sans-fil et un casque sans-fil. Le tout serait accompagné d’une PS5 slim avec un lecteur de disque détachable, ainsi que d’une PS5 Pro plus puissante.

