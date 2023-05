Durant le PlayStation Showcase, un « nouveau » Metal Gear Solid a été annoncé. Il s’agit d’un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Soit le meilleur opus de la saga.

Plusieurs années après la séparation douloureuse entre Konami et Hideo Kojima, la saga Metal Gear Solid va renaître de ses cendres. Durant le PlayStation Showcase du 24 mai, où Sony a officialisé une nouvelle console portable et montré du gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, Konami a officialisé le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Il change légèrement son titre pour devenir Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

« Metal Gear Solid Δ: Snake Eater est un remake fidèle de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Une nouvelle génération de joueurs et des fans loyaux pourront vivre l’histoire originale de Big Boss, et assister à la naissance de sa légende via l’opération Snake Eater », promet Konami. La courte bande-annonce met en avant un serpent, ce qui n’est pas un détail. Dans le jeu original, le héros pouvait s’en nourrir.

Pourquoi un remake de Metal Gear Solid 3 avant les autres ?

Beaucoup risquent de se demander : pourquoi un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater avant les autres jeux de la saga qui compte cinq épisodes (le cinquième est en deux parties) ? La justification est simple. Konami ne fait que suivre l’ordre chronologique de l’histoire, puisque ce troisième épisode est celui qui remonte le plus dans le passé. Il s’intéresse à une mission cruciale de Naked Snake (qui deviendra Big Boss).

Par son ambiance ultra travaillée (une forêt dense), son casting charismatique (les méchants en tête), sa narration poussée (de vrais moments de bravoure) et son gameplay avant-gardiste (à l’époque), Metal Gear Solid 3: Snake Eater est sans aucun doute le meilleur opus de la licence. Il se permet en outre de faire écho à des faits liés à l’Histoire, plus spécifiquement à la guerre froide. Il utilise d’ailleurs des images d’archive, dont les droits avaient expiré.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater // Source : Capture YouTube

S’il a été annoncé pendant une conférence de Sony centrée sur la PS5, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sera aussi disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Peut-être aura-t-on droit à ce combat qui aurait pu durer deux semaines dans la version originale.

