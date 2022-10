Konami a annoncé plusieurs projets autour de sa saga culte Silent Hill, dont le dernier opus date de 2012.

Il était temps pour Konami de reparler de Silent Hill. Après plusieurs rumeurs trop insistantes, l’éditeur japonais a diffusé, le 19 octobre, une présentation en ligne intitulée Silent Hill Transmission. À cette occasion, des projets divers et variés ont été annoncés.

On rappelle que la saga Silent Hill est tombée dans le silence après l’annulation de Silent Hills, pour lequel Hideo Kojima, Guillermo Del Toro et Norman Reedus s’étaient réunis (ils ont finalement lancé Death Stranding). Le dernier jeu, Silent Hill: Downpour, date de 2012.

Silent Hill 2 // Source : Konami

Toutes les annonces Silent Hill

Un remake de Silent Hill 2

C’est sans aucun doute l’annonce la plus excitante pour les fans : Silent Hill 2, sorti en 2001 sur PlayStation 2, va renaître avec un remake sous Unreal Engine 5, développé par Bloober Team (studio spécialiste de l’horreur avec des titres comme Layers of Fear, Blair Witch ou encore The Medium). Akira Yamaoka et Masahiro Ito, respectivement compositeur et directeur artistique du jeu original, sont là pour superviser et s’assurer que le projet soit fidèle aux souvenirs des joueuses et des joueurs.

Silent Hill 2 suit James Sunderland, qui se pose des questions depuis qu’il a reçu une lettre de sa femme décédée. Elle l’invite à rejoindre la ville de Silent Hill, où il ne sera pas au bout de ses peines. Le remake, d’abord attendu sur PS5 et PC, bénéficiera des dernières technologies immersives pour appuyer son atmosphère inquiétante (surtout sur la console de Sony).

L’intrigant Silent Hill f

L’autre gros morceau de la présentation s’intitule Silent Hill f, épisode 100 % inédit qui nous emmènera au Japon, dans les années 60. On nous promet un « monde horriblement beau » (ce que montre la première bande-annonce). À l’écriture, on retrouve Ryūkishi07, écrivain célèbre pour ses histoires liées au genre horreur. NeoBards Entertainment, qui a travaillé avec Capcom sur les Resident Evil, s’occupe du développement.

Le mystérieux Silent Hill: Downfall

Pour faire revivre Silent Hill, Konami a frappé à plusieurs portes. Silent Hill: Downfall est donc le fruit d’une collaboration avec Annapurna Interactive et No Code Studios (Stories Untold, Observation). On ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais on mise sur une expérience axée sur la narration.

Un nouveau film, par un réalisateur français