Nintendo a dévoilé une ultime bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C’est reparti pour quatre minutes de bonheur, à regarder en boucler d’ici au lancement prévu pour le 12 mai sur Switch.

Après des mois, voire des années de silence, la communication autour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’intensifie à la veille de sa sortie — calée pour le 12 mai. Au point que Nintendo est prêt à faire d’une simple bande-annonce, la dernière, un véritable événement. Voici donc le nouveau trailer de la future aventure de Link, diffusé ce jeudi 13 avril, et il est à consommer sans modération.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’annonce vraiment incroyable. La vidéo démarre très doucement, avant de peu à peu faire monter les enjeux. Ganondorf, ennemi emblématique de la saga, est de retour pour mettre Hyrule à feu et à sang, tandis que se pose une question cruciale : Zelda va-t-elle perdre la vie dans cet opus ?

Zelda: Tears of the Kingdom est-il vraiment l’événement de l’année ?

Imaginez un épisode de Zelda où la protagoniste principale perdrait la vie… C’est ce que pourrait oser The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Link se pose alors comme un ultime espoir pour sauver un Royaume possiblement en deuil.

La bande-annonce montre en tout cas beaucoup de choses. Certaines sont connues (Link qui plane et qui gravit des montages), d’autres 100 % inédites (un premier aperçu du design effrayant de Ganondorf, en tête). L’épopée devrait être épique, si on en croit certaines séquences.

Voici Ganondorf // Source : Capture YouTube

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la principale nouveauté de gameplay permettra aux joueuses et aux joueurs de créer des armes et des moyens de transport avec tout ce qu’on peut trouver dans les environnements. Nintendo promet une vraie liberté dans la créativité, et c’est déjà un argument qui nous poussera à passer encore des dizaines d’heures dans Hyrule.

