À quelques mois de sa sortie sur Netflix, la série live-action de One Piece a effectué un premier test auprès de spectateurs et spectatrices. Et visiblement, cela ne s’est pas très bien passé.

Depuis plusieurs années, Netflix ajoute de plus en plus d’animes à son catalogue. Des moins connus aux plus farfelus, la plateforme SVOD cherche à toucher tout le monde. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé, il y a plusieurs mois, l’arrivée en 2023 d’une adaptation en live-action du mythique manga One Piece. Si le casting principal a été révélé et que quelques images ont fuité sur les réseaux sociaux, aucune bande-annonce n’a encore été diffusé, ce qui laisse le public dans l’attente. Et si l’on en croit les informations diffusées le 13 avril par Divine Seeker, un leaker très proche d’Hollywood, Netflix a encore beaucoup de travail.

La production, réalisée par Matt Owens et écrite par Steve Maeda, a été diffusée à un public test pour recueillir son avis. Mais si on se fie à Divine Seeker, les spectateurs ont très mal réagi face à ce qu’ils ont vu.

From a source connected to Netflix:

• Avatar: The Last Airbender will no longer release in 2023, but Netflix believes this will be their Stranger Things

• One Piece tested horribly, the CGI looked bad and the story didn’t make sense to non-fans, and they’re rewriting entire eps — Divinity Seeker (@DivinitySeeker1) April 13, 2023

CGI désastreux et intrigue trop étrange pour le One Piece en live action

Les CGI seraient « affreux » et l’histoire n’aurait aucun sens pour les personnes qui ne connaissent pas l’univers original de One Piece. Il faut dire que voir un jeune garçon de 17 ans se battre en étirant toutes les parties de son corps, c’est peu commun.

Mais le problème, c’est que même les fans de la série, qui suivent le manga et/ou l’anime, se sont retrouvés tout aussi confus face aux changements scénaristiques de cette adaptation. Si la première moitié de l’épisode pilote nous plonge dans l’enfance de Luffy, on ne sait pas si les personnages de Shanks et son équipage, qui apparaissent dès les premières pages du manga, seront bien présents. Le scénario dévierait aussi en introduisant dès cet épisode les personnages de Zoro, Nami, Usopp et Sanji, alors que l’anime a mis 20 épisodes de 24 minutes pour en arriver là.

Luffy et Nami, deux personnages qu’il va falloir bien adapter // Source : Netflix Geeked

Les problèmes ne s’arrêtent pas là. Si le manga et l’anime sont toujours passés du comique au sérieux très facilement, ce n’est visiblement pas le cas de ce live-action, qui aurait « choqué » par sa manière de changer de ton. Du côté des personnages, beaucoup ont trouvé que leur maquillage et leur apparence n’étaient pas à la hauteur. Il est vrai qu’un personnage comme Zoro a les cheveux verts, qu’il se bat avec trois sabres (dont un qu’il met dans sa bouche), ce qui pourrait être troublant en live-action.

One Piece est un gros défi pour Netflix

Netflix a donc encore beaucoup à faire pour convaincre. Le challenge est de taille, il ne faut pas décevoir la communauté de fans du manga, qui attend cette série avec impatience. Une impatience à nuancer, puisqu’en réalité, beaucoup parient sur un échec de la série. Le casting, révélé il y a quelque mois, n’a pas vraiment convaincu. De plus, les fans de manga et d’anime ont un passif compliqué avec les séries qui adaptent leurs œuvres favorites en prise de vue réelle. On se souvient de l’échec colossal de Death Note, qui avait tenté d’adapter l’œuvre du même nom, sans succès. De même, l’adaptation de Cowboy Bebop n’avait pas convaincue et la série avait même été annulée très rapidement.

Avec One Piece, Netflix est encore plus attendu. L’entreprise a annoncé un budget de plus de 100 millions de dollars pour cette adaptation, ce qui est équivalent à celui d’une saison de Game of Thrones ou de la saison 4 de Stranger Things. Mais même ces chiffres mirobolants semblent dérisoires face aux attentes des fans, puisqu’on parle d’un titre qui s’est vendu à plus de 500 millions d’exemplaires.

Un univers vaste, qu’il va falloir bien adapter // Source : Flickr

Dans le rayon BD, c’est simple, seul Superman fait mieux, avec plus de 600 millions d’exemplaires vendus. Et encore, la série de comics qui met en scène Clark Kent a été écrite par plusieurs auteurs différents et ne constitue pas une seule et unique histoire, à la différence de One Piece, qui est réalisé depuis 1997 par Eichiro Oda. Autant dire que Netflix va devoir faire beaucoup plus pour réussir à adapter avec succès One Piece. Mais ça, on le savait déjà.

