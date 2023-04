À l’occasion de la sortie en salle de Super Mario Bros. Le Film, on s’est amusé à classer toutes les aventures du célèbre plombier. Avec un critère important : on ne parle que des jeux en 3D.

Super Mario Bros. Le Film, que l’on peut aller voir dans les cinémas de France depuis le 5 avril, fait bien évidemment référence à tous les jeux vidéo articulés autour du plombier de Nintendo. En plus de 30 ans de carrière, la mascotte a vécu beaucoup d’aventures différentes et a su franchir plusieurs caps importants. Comme celui du passage à la 3D.

On peut d’ailleurs louer la capacité de Mario à résister aux différentes époques, puisant dans les évolutions technologiques pour constamment évoluer (ou presque). À l’occasion de la sortie de Super Mario Bros. Le Film, on a voulu établir un classement des jeux vidéo dont il s’inspire. On a retenu un critère clé pour ne pas s’éparpiller : seuls les opus en 3D ont retenu notre attention.

À noter que sur les sept jeux de notre top, cinq sont disponibles sur Nintendo Switch : Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World et Super Mario Odyssey.

Notre classement des jeux Mario en 3D

1 — Super Mario Galaxy 1 & 2 (2007, 2010, 2020)

Super Mario Galaxy // Source : Nintendo

Comment renouveler le jeu de plateforme en 3D ? C’est la question que s’est sans doute posé Nintendo au moment de développer Super Mario Galaxy. Le pire, c’est qu’il a trouvé une réponse à ce problème a priori difficile à résoudre : des décors circulaires, prenant la forme de planètes. On se retrouve très souvent la tête en bas dans Super Mario Galaxy et, en termes d’architecture des niveaux, on navigue dans l’insensé. Pour preuve, aucun autre jeu n’a fait mieux que lui depuis sauf… Super Mario Galaxy 2, qui se paie en prime le luxe d’ajouter Yoshi pour encore plus de variété. Les deux épisodes Galaxy, sortis sur l’un des plus beaux succès de Nintendo (la Wii), sont vraiment des monuments du jeu vidéo.

2 — Super Mario 64 (1996, 2020)

Super Mario 64 // Source : Nintendo

À quoi ressemblerait les jeux de Mario d’aujourd’hui, voire les jeux de plateforme au sens large, sans Super Mario 64 ? Oui, rejouer à ce titre en 2023 vous fera grincer des dents. Mais ce serait une insulte de ne pas le considérer comme l’un des meilleurs jeux Mario jamais développés par Nintendo. Il est le premier à passer aux décors en 3D, à une époque où ajouter une dimension supplémentaire était loin d’être une sinécure. Il est un pionnier, au même titre qu’un jeu comme le premier Tomb Raider. Certes, il reste très classique en comparaison de ses successeurs. Mais il a beaucoup apporté à un genre tout entier. Au point de continuer à fasciner, près de trois décennies plus tard.

3 — Super Mario Odyssey (2017)

Super Mario Odyssey // Source : Nintendo

Super Mario Odyssey mérite vraiment qu’on lui tire son chapeau — sans mauvais jeu de mots. Une fois encore, Nintendo parvient à bousculer la formule traditionnelle — héritage de Super Mario 64 et des nombreux opus en 2D — en ajoutant une arme à la panoplie de Mario : une casquette vivante qui peut prendre possession des ennemis ou des animaux. Pour la firme nippone, il s’agit d’un prétexte pour imaginer une palanquée de situations toutes plus ingénieuses les unes que les autres. C’est simple : il y a une nouvelle idée de gameplay toutes les cinq minutes, tellement Super Mario Odyssey est d’une générosité débordante. Il est la preuve que la mascotte sait toujours se réinventer, sans jamais être écrasée par le poids des années.

4 — Super Mario Sunshine (2002, 2020)

Super Mario Sunshine // Source : Nintendo

Super Mario Sunshine est très clairement le mal-aimé de cette liste. Il repose pourtant sur une vraie innovation qui aurait dû le propulser vers les sommets : dans cette aventure très estivale, le plombier est affublé d’un accessoire lui permettant de balancer de l’eau un peu partout. Nintendo en tire une ribambelle de mécaniques axées sur le nettoyage et d’autres options de déplacement. Seul hic ? La difficulté est assez corsée — surtout pour un Mario –, et le gameplay n’est pas aidé par une caméra qui a tendance à faire un peu n’importe quoi. C’est un véritable coup à prendre, et Super Mario Sunshine est parfois une véritable épreuve pour les nerfs. On aime quand même malgré tout ce vilain petit canard.

5 — Super Mario 3D World (2013, 2021)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury // Source : Nintendo

Quand on passe de Super Mario Galaxy 2 à Super Mario 3D World, la chute est vraiment douloureuse. D’un côté, une énième réinvention totale, de l’autre, une expérience plus routinière. Certes, cet opus plus classique apporte sa pierre à la mythologie (le costume chat !) et repose sur un gameplay d’une efficacité redoutable. Mais on reste un peu sur notre faim. À noter quand même que le portage sur Switch réhabilite un peu Super Mario 3D World grâce à l’extension Bowser’s Fury. Cet ajout de taille sert de laboratoire pour ce qui pourrait constituer le futur de la saga : un Mario dans un monde ouvert.

6 — Super Mario 3D Land (2011)

Super Mario 3D Land // Source : Nintendo

Tous les jeux Mario en 3D ont un point commun : ils s’épanouissent sur une console de salon. Il fallait bien une exception pour confirmer cette règle : Super Mario 3D Land, une aventure sortie exclusivement sur 3DS. Bien sûr, la prouesse technique est là mais la machine portable reste trop limitée pour assurer à Super Mario 3D Land des standards similaires aux autres. C’est vraiment l’opus le plus oubliable de ce classement.

