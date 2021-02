Dans Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario dispose d'un costume très atypique dans sa garde-robe : il peut prendre l'apparence d'un chat, lui conférant alors des pouvoirs inédits et un look craquant. Miaou.

On pourrait écrire des lignes et des lignes sur les qualités de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, sur la manière avec laquelle Nintendo parvient à proposer plus qu’un simple portage (Super Mario 3D World est initialement sorti sur Wii U). Mais on préfère d’abord se concentrer sur un point qui, à nos yeux, paraît essentiel : et si la meilleure chose qui soit arrivée à Mario depuis sa création était l’ajout d’un costume chat dans sa garde-robe pourtant bien remplie ?

Dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, disponible sur Switch à partir du 12 février, le célèbre plombier de Nintendo a accès à toute une panoplie de tenues plus utiles les unes que les autres. L’éternelle fleur permettant au héros de lancer des boules de feu peut prendre la poussière, elle n’est rien face au charme et à la puissance du costume chat, obtenu en ramassant une clochette. La première fois que vous l’enfilerez, vous aurez envie de poser la Switch pour faire gouzi-gouzi à un Mario qui se balade à quatre pattes. Désolé Mario Tanuki, tu n’as plus la palme du Mario le plus choupi de l’univers.

Mario chat est tellement mignon

Pourquoi craque-t-on pour Mario chat ? Déjà, parce qu’il ressemble… à un chat, l’un des animaux les plus mignons et appréciés. Nintendo dispose d’un savoir-faire certain quand il faut imaginer un univers coloré et accueillant. On peut aussi compter sur sa science des détails qui font la différence. Les animations de Mario chat peuvent en témoigner. Elles sont à la fois précises, pour offrir de la crédibilité au rendu, et craquantes, pour mieux faire fondre nos petits cœurs. Il faut le voir s’asseoir comme votre animal de compagnie favori : l’illusion est parfaite et on ronronne de plaisir. Autre preuve de la minutie de Nintendo : la fourrure de Mario chat se mouille quand il va dans l’eau. Le constructeur parvient à optimiser idéalement la puissance de la Switch pour associer graphismes enchanteurs et solidité technique infaillible.

Nintendo a compris l’immense pouvoir d’attraction du félin, symbole du mème sur internet et coqueluche susceptible de vous captiver pendant des heures sur YouTube. Par conséquent, la firme nippone a mis des références aux chats partout dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Certains ennemis ont des oreilles de chat. Certains éléments des environnements — buissons, bâtiments — ont des oreilles de chat. Les petits oiseaux ont des oreilles de chat. Les fleurs peuvent prendre l’apparence de pattes de chat. Des petits chats colorés peuvent suivre Mario quand on les croise. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est une véritable ode au chat, qu’il érige au rang de star pour le plus grand bonheur des fans de l’animal. Vous faites plutôt partie de la team chien ? Passez peut-être votre chemin.

C’est dans la formidable extension inédite Bowser’s Fury que Nintendo s’en donne le plus à cœur joie concernant l’hommage aux chats. Dans cette aventure en monde ouvert, 100 % indépendante de Super Mario 3D World, il faut ramasser des Astres félins dans le but de se débarrasser d’un Bowser géant faisant penser à Godzilla. Lors des affrontements directs avec le vilain gargantuesque, Mario peut carrément prendre l’apparence d’un petit lion doté d’une crinière flamboyante. Vous l’aurez compris : tout est fait pour avoir envie de crier miaou devant l’écran de sa Switch.

Le costume chat n’est pas qu’une excuse pour devenir gaga devant sa console. C’est aussi un excellent moyen de terminer plus sereinement les tâches confiées à Mario. En mode félin, le plombier peut donner des coups de griffes, bondir sur les ennemis, faire un plongeon (autrement dit, retomber sur ses pattes) ou encore grimper à un mur. Le dernier pouvoir cité donne une autre dimension aux aventures de Mario, avec toujours plus de place accordée à la verticalité. Ces capacités inédites constituent une vraie assurance pour les joueuses et les joueurs. Elles offrent également l’opportunité d’atteindre des zones secrètes.

En somme, la tenue chat s’ajoute à toutes les autres disponibles dans Super Mario 3D World. La fleur permet toujours de lancer des petites boules de feu. Le boomerang, comme son nom l’indique, dote Mario d’un accessoire pouvant être lancé. En devenant un tanuki, Mario peut planer quelques secondes dans les airs et donner des coups de queue. On retrouve aussi le champignon, qui fait grandir le plombier et lui offre un droit à l’erreur, ou encore les cerises, qui ajoutent un double à l’écran. On ne manque clairement pas de possibilités de s’amuser dans Super Mario 3D World, qui est une preuve que Nintendo parvient constamment à se réinventer malgré des bases identiques. Si en plus on ajoute des chats à l’équation…

