Nintendo a fait plusieurs annonces célébrant les 35 ans de Mario. Certains fans n'ont pas manqué de remarqué un oublié de taille : Super Mario Galaxy 2, absent de la compilation à venir sur Switch.

Les fans de Nintendo devront se dépêcher pour acquérir la compilation Super Mario 3D All-Stars, disponible jusqu’au 31 mars 2021 sur Switch et Switch Lite. Comme elle réunira Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, ils en auront pour leur argent. Néanmoins, certains ne peuvent pas s’empêcher de regretter une absence de taille : où est passé Super Mario Galaxy 2, sorti en 2010 sur Wii ?

Il est en effet difficile de comprendre pourquoi Nintendo a pris la décision de ne pas inclure Super Mario Galaxy 2, autant, sinon plus, apprécié que son prédécesseur. Sur l’agrégateur de notes Metacritic, les deux aventures du plombier moustachu partagent le même score de 97 sur 100. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs déçus ont partagé leur incompréhension, quand d’autres ont signifié leur mécontentement par des blagues souvent ironiques.

En soi, l’absence de Super Mario Galaxy 2 pourrait se justifier d’un point de vue commercial. Nintendo se garderait ainsi la possibilité de le commercialiser plus tard, séparément. C’est d’ailleurs le choix retenu par la firme pour Super Mario 3D World, opus Wii U qui aura droit à un portage sur Switch intitulé Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (il y aura du contenu en plus).

En 2021, la console hybride aura dans son catalogue plusieurs aventures 3D de Mario mais ne permettra pas de jouer à l’une des plus appréciées. En termes de ventes, Super Mario Galaxy 2 est devant Super Mario Sunshine selon les chiffres fournis par Gizmodo (7,41 contre 6.28 millions d’exemplaires). Avec 12,8 millions d’unités écoulées, Super Mario Galaxy avait fait beaucoup mieux, au point de se hisser dans les dix meilleures ventes de la Wii.

Hopefully Nintendo can sort out the licensing issue with Nintendo so they can release Super Mario Galaxy 2 on current gen systems at some point.

