La semaine démarre par une présentation dédiée à la saga Pokémon. A priori, on devrait découvrir la future génération d’épisodes attendue sur Nintendo Switch.

Comme tous les ans, Pokémon Company célèbre l’anniversaire des premiers jeux Pokémon avec une journée spéciale. Pour l’occasion, une petite conférence est diffusée en ligne ce lundi 27 février. Les fans y découvriront l’avenir de la saga culte.

Comment suivre la conférence Pokémon ?

Pour voir ce Pokémon Presents, il sera nécessaire de prolonger — ou de décaler — sa pause du midi. La présentation débutera à 15h, heure française, pour une vingtaine de minutes.

Le lundi 27 février à 25h, heure française ; Où ? Ici, ou sur YouTube ;

Ici, ou sur YouTube ; Quoi ? La présentation dédiée aux dernières actualités sur Pokémon.

La nouvelle génération de jeux Pokémon présentée aujourd’hui ?

En ce lundi 27 février, c’est la Journée Pokémon. Ce n’est pas une date choisie au hasard : Pokémon Bleu et Pokémon Rouge, les deux premiers opus de la saga, sont sortis le 27 février 1996 au Japon. Pour Pokémon Company, il s’agit bien évidemment d’une excuse pour faire des annonces sur le futur des créatures à capturer.

Il y a un an, on avait pu découvrir les premières images de Pokémon Violet et Écarlate, dernière génération disponible depuis novembre sur Nintendo Switch. On avait alors fait la connaissance de Poussacha, Chochodile et Coiffeton, les trois Pokémon de base ultra mignons.

Tout porte à croire que Pokémon Company lèvera le voile sur la future génération, avec un lancement prévu pour la fin d’année. Il est possible que les habitudes changent, mais on ne l’imagine pas au regard du succès de Pokémon Violet et Écarlate (certes terni par quelques soucis techniques, assumés par Nintendo). « Les fans pourront profiter d’une vingtaine de minutes d’actualités Pokémon », se contente de préciser Pokémon Company. Dessin animé, cartes à collectionner, autres projets… : tout est possible.

Ce que l’on est sûr de voir : des nouveaux jeux Pokémon.

: des nouveaux jeux Pokémon. Ce que l’on aimerait bien voir : Pokémon Company annonce qu’il ne sortira aucun jeu majeur cette année pour faire une pause nécessaire.

: Pokémon Company annonce qu’il ne sortira aucun jeu majeur cette année pour faire une pause nécessaire. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : un remake de Pokémon Rouge et Bleu sur une console puissante pour enfin profiter de jolis graphismes.

