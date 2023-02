Nintendo a diffusé une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Plus bavarde et moins cryptique, elle permet d’en apprendre plus sur cette suite hyper attendue.

On a enfin eu droit à de nouvelles images de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. À l’occasion d’un Nintendo Direct diffusé le 8 février, Nintendo a partagé une bande-annonce inédite. Elle nous permet d’en apprendre un peu plus sur l’intrigue, et ne manque pas de dévoiler des facettes jusqu’alors inconnues du gameplay. On rappelle que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est attendu pour le 12 mai sur Nintendo Switch.

Que retenir de la dernière vidéo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

L’heure est grave

Le nom « Tears of the Kingdom » laissait déjà présager un ton alarmant. Les nouvelles images le confirment : Hyrule court vraiment un grave danger, et les forces du Mal se réunissent autour d’une menace a priori très dangereuse — même pour Link. « Montrez-vous mes fidèles serviteurs. Mettez le Royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule et quiconque serait lié à sa cause. Et ne laissez aucun survivant ! », peut-on entendre alors qu’une guerre se prépare sous une Lune de Sang.

Des ennemis dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

Les quelques paroles prononcées par Zelda ne font que confirmer l’état d’urgence. Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il va peut-être falloir affronter l’ennemi le plus puissant que Link n’ait jamais connu.

Un être mystérieux ?

« Puissant comme il est, je ne pense pas que tu puisses le vaincre », lâche Zelda à Link, dans un pessimisme qui fait froid dans le dos. Le héros d’Hyrule aura visiblement besoin d’un gros coup de main, teasé à la fin de la bande-annonce. « Je t’en prie, confie-lui le don que tu possèdes », lâche-t-elle. Il pourrait s’agir de la Déesse Hylia, qui apparaît déjà dans Breath of the Wild sous la forme de statues (si on lui apporte quatre emblèmes de triomphe, on peut gagner de la vie ou de l’endurance). Hylia est très importante pour les habitants d’Hyrule.

Zelda va-t-elle mourir ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom peut-il faire mourir Zelda, l’un des personnages principaux de l’univers ? C’est fort possible, et cela donnerait tout son sens au titre du jeu. Une séquence sème vraiment le doute : on y voit Link en train de tenter de rattraper Zelda, dans une chute possiblement mortelle.

RIP Zelda ? // Source : Nintendo

Des ennemis connus, d’autres moins

Gobelins, lézards, cochons… Les ennemis vus dans la bande-annonce ne sont pas tous dépaysants. En revanche, on peut s’arrêter quelques secondes sur l’immense colosse que doit combattre Link. Lui est 100 % inédit. Aura-t-on droit à des affrontements épiques et dantesques dignes de Shadow of the Colossus ? Ce serait une sacrée nouveauté.

Un gros colosse dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

Des nouveaux pouvoirs, forcément

Les précédentes vidéos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom montraient déjà les pouvoirs que l’on pourra utiliser dans cette suite (la manipulation du temps, par exemple). La nouvelle bande-annonce se concentre essentiellement sur la main droite de Link, qui semble altérée. Elle permettra, par exemple, de se passer du gros aimant pour déplacer des objets à distance. On voit aussi Link envoyer des balles à tête chercheuse ou faire appel à une sorte de canon permettant de tirer des engins explosifs.

Balle à tête chercheuse Canon explosif

Plein de moyens de se déplacer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va miser sur les déplacements sur terre et dans les airs. Et Link pourra compter sur autre chose que son cheval et que son paravoile pour aller là où il le souhaite. Il y aura visiblement plein de véhicules différents, comme un chariot ou un drone planeur. On entraperçoit par ailleurs une montgolfière et la possibilité de glisser sur des rails.

Un chariot Un drone planeur

« Créez votre propre aventure dans un monde où vous pouvez donner libre cours à votre imagination », peut-on lire sur le site officiel. Pourra-t-on carrément créer ses moyens de locomotion ?

Ne serait-ce pas une roue ? // Source : Nintendo

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.