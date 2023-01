Sony a enfin partagé le line-up de lancement du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5. Accrochez-vous, car il est difficile à comprendre.

À un peu plus d’un mois du lancement du PlayStation VR2, Sony se décide enfin à partager des informations sur le catalogue prévu à cout terme. Dans un communiqué publié le 19 janvier 2023, la firme japonaise liste 36 jeux qui seront disponibles « pendant la période de lancement » — ce qui ne veut pas dire en même temps que le casque virtuel à utiliser sur PS5.

Il y aura donc des titres qui sortiront le 22 février, et d’autres qui seront proposés aux propriétaires du PlayStation VR2 dans les semaines qui suivront. Pour ne rien arranger, certaines expériences ne seront que des mises à niveau — gratuites ou payantes –, d’autres des portages. Bref, c’est un peu compliqué à comprendre, alors on va vous aider à y voir plus clair. Spoiler : il n’y aura pas beaucoup de jeux inédits.

Line-up de lancement du PlayStation VR2. // Source : Sony

Le line-up de lancement du PlayStation VR2

Les jeux prévus le 22 février

After the Fall

Altair Breaker

Cities VR

Cosmonious High

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era

Pavlov VR

Pistol Whip

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith: The Last City

Les jeux prévus après le 22 février

Before Your Eyes

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition

The Dark Pictures: Switchback

No Man’s Sky

Puzzling Places

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Les mises à niveau gratuites

Gran Turismo 7 (depuis la version PS5)

NFL Pro Era

Pistol Whip

Resident Evil Village (depuis la version PS5)

Synth Riders

Zenith: The Last City

Les mises à niveau payantes (9,99 €)

Rez Infinite

Tetris Effect

Les jeux 100 % inédits

Fantavision 202X

Horizon Call of the Mountain

The Light Brigade

The Dark Pictures: Switchback

