Nous sommes en pleine période des soldes hivernales et, dans le rayon des jeux vidéo, on trouve des produits Switch très intéressants. Ils deviennent encore plus incontournables avec un prix sacrifié.

Les soldes d’hiver 2023 ont démarré. Comme chaque année, c’est l’occasion de faire de belles affaires dans beaucoup de rayons. Dans cet article, vous retrouverez cinq jeux vidéo Nintendo Switch à un prix vraiment très abordable.

Attention, les cinq titres en question sont des éditions « Code in a Box », signifiant que la boîte ne renferme pas une cartouche mais un code de téléchargement. Vous devrez donc récupérer le jeu sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Les Cinq jeux incontournables à découvrir sur Switch pendant les soldes

Borderlands Legendary Collection à 13,59 €

Dragon Ball FighterZ à 12 €

BioShock: The Collection

The Outer Worlds à 9,37 €

Metro Redux à 20,99 €

Borderlands Legendary Collection — 13,59 € au lieu de 16,99 €

Avec son contenu hyper généreux et son ton décomplexé, la saga Borderlands est particulièrement appréciée par celles et ceux qui adorent participer à une immense course au butin. Borderlands Legendary Collection réunit trois jeux : Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel. Ils sont jouables seul ou en coopération (jusqu’à 4 en ligne), pour des heures et des heures de plaisir.

Dragon Ball FighterZ — 12 € au lieu de 39,99 €

Dragon Ball FighterZ est une pépite, si on adore la licence culte d’Akira Toriyama. Cette énième adaptation prend la forme d’un jeu de combat aux graphismes soignés, porté par un gameplay à la fois accessible et exigeant. Ces deux atouts lui permettent de réaliser un vrai fantasme : offrir du grand spectacle à celles et ceux qui adorent les combats du manga.

BioShock: The Collection — 9,37 € au lieu de 14,99 €

À l’instar de Borderlands, BioShock est une trilogie qui a vraiment marqué les esprits. Que ce soit sous l’eau (les deux premiers opus) ou dans les airs (le troisième volet), les FPS séduisent par leur atmosphère travaillée et leur narration très poussée. C’est vraiment difficile de passer à côté.

The Outer Worlds — 9,37 € au lieu de 13,99 €

Derrière The Outer Worlds, on retrouve les créateurs de Fallout: New Vegas, l’un des meilleurs RPG d’action de ces dernières années. Il y a logiquement cette même philosophie. Où l’objectif est d’enquêter sur une sombre machination qui menace toute une colonie. Exploration, action, dialogues bien écrits… Les arguments pour vivre une vaste épopée sont là.

Metro Redux — 20,99 € au lieu de 49,99 €

Encore une saga culte : adaptation des romans de Dmitri Gloukhovski, la compilation Metro Redux réunit Metro 2033 et Metro: Last Light dans leur édition définitive. Ici, c’est la prime à l’ambiance, avec une immersion totale dans un univers post-apocalyptique.

