Le ministre de la Santé François Braun a donné quelques indications sur la population concernée par le rappel du vaccin contre le covid.

Une nouvelle vague du covid est en train de gagner la France, en ce début décembre 2022, avec une hausse de + 39 % par rapport à la semaine précédente. Dans ce contexte de reprise, le ministre de la Santé, François Braun, a lancé un « appel solennel à la vaccination » pour la deuxième dose de rappel (qui est généralement la « 4e dose »).

Mais, cette campagne de rappel reste entourée de flou aux yeux de la population : qui peut concrètement se faire vacciner ou non ? Une déclaration du ministre vient éclaircir (un peu) la stratégie.

Le ministre de la Santé François Braun sur BFM le 4 décembre 2022. // Source : BFMTV

« Tout le monde peut se faire vacciner »

Depuis la rentrée, la stratégie des autorités de santé françaises est de proposer le nouveau rappel du vaccin contre le covid à des publics fragiles — personnes âgées, immunodéprimées ou à risque et l’entourage de cette population très vulnérable. Mais, la question de l’entourage interroge, car le contact régulier avec des personnes de plus de 60 ans ou ayant des comorbidités est assez courant.

Lors de son interview sur BFM TV, le ministre de la Santé François Braun a été très clair : « tout le monde peut se faire vacciner », déclare-t-il, le 4 décembre 2022. Cela signifie qu’une personne ne rentrant pas forcément dans la liste du public visé, mais n’ayant aucune contre-indication (ne pas avoir eu le covid récemment, par exemple), a tout à fait le « droit » de recourir à cette dose de rappel.

Le ministre a tenu à faire la distinction : pour les publics fragiles, il est « impératif » de se faire vacciner, même s’il n’y a aucune obligation, les enjeux de santé étant plus élevés ; là où, pour les autres publics, il présente cela plus prudemment, comme une possibilité. Il explique « faire confiance » aux Français et Françaises pour jauger. La stratégie du gouvernement marche en réalité sur des œufs : le ministre semble bien décidé à ne donner aucunement l’impression d’inciter plus que cela à la vaccination.