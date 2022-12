[Deal du Jour] Sorti initialement en 2013 sur Wii U, Super Mario 3D World a fait un retour mérité sur la Switch en 2021. Cette version enrichie de l’extension Bowser’s Fury se fait directement une place au rang des meilleurs jeux de plateforme de la console de Nintendo.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

Super Mario 3D World + Bowser Fury est disponible sur l’eShop de la Switch au prix de 59,99 €. Trouvable sur divers sites marchands autour de 45 €, il est en ce moment proposé par Amazon au prix de 39,99 €.

C’est quoi, ce jeu Mario 3D World ?

Sorti initialement sur Wii U, cette version Switch de Super Mario 3D World s’accompagne de l’extension inédite Bowser’s Fury. Cette dernière est un jeu ajouté pour la sortie sur la dernière console de Nintendo et se joue indépendamment de l’aventure principale. Super Mario 3D World possède des niveaux relativement courts et propose ainsi un rythme soutenu très plaisant. Les niveaux s’enchaînent rapidement et regorgent de secrets à découvrir. Il peut se jouer jusqu’à quatre joueurs en coopération pour des parties souvent chaotiques certes, mais vraiment amusantes.

Le game design de Super Mario 3D World est globalement très réussi, en dehors de quelques niveaux peut être trop courts pour pleinement s’apprécier. La possibilité de se transformer en chat est grisante tant Mario-Chat est amusant à jouer. Moins riche et complexe que Super Mario Odyssey, le jeu se parcourt tout de même avec un réel plaisir, que ce soit en solo ou à plusieurs.

La monture de Mario dans l’extension Bowser’s Fury // Source : Nintendo

Avec l’extension Bowser’s Fury, est-ce un prix intéressant ?

Les jeux Nintendo ont la fâcheuse tendance à rarement baisser de prix. Moins de 40 € pour Super Mario 3D World + Bowser Fury, c’est une bonne affaire. Ce dernier est un jeu supplémentaire qui justifie à lui seul la réédition sur Switch. Bowser’s Fury propose aux joueuses et aux joueurs de parcourir un monde ouvert, pour la première fois dans la saga. Même si la recette Mario s’applique ici à la lettre, le résultat se passe dans des décors plus vastes et moins cloisonnés que d’habitude. La caméra est libre et le plombier moustachu peut parcourir l’immense niveau comme bon lui semble. Bowser’s Fury emprunte même des composantes des jeux traditionnels en monde ouvert et s’affranchit des contraintes propres à la licence. Ainsi, Mario peut stocker des objets et les activer au besoin, ou encore utiliser un dinosaure géant comme monture pour se déplacer.

Techniquement, le jeu est fluide et la direction artistique au top. Les combats avec Bowser sont impressionnants et donnent un souffle épique au jeu. Super Mario 3D World est un portage réussi qui mérite d’être (re)découvert, tandis que Bowser’s Fury apporte son lot de nouveautés dans la saga. Cette version Switch est donc idéale pour patienter, le temps d’aller voir Super Mario Bros. le film au cinéma.

