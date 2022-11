Nintendo a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le film d’animation Super Mario. Elle introduit la Princesse Peach et Donkey Kong.

Nintendo a convié les fans à une nouvelle présentation centrée sur la prometteuse adaptation Super Mario Bros. le film. Au menu : une deuxième bande-annonce, diffusée le 29 novembre. Après un premier aperçu flamboyant, on avait hâte d’en voir plus sur ce film co-produit avec le studio Illumination Entertainment.

Ce nouveau trailer est l’occasion d’introduire deux personnages importants — la Princesse Peach (Anya Taylor-Joy) et Donkey Kong (Seth Rogen) — et de découvrir des détails additionnels sur un long métrage qui devrait mettre tout le monde d’accord au moment de sa sortie, calée pour le 29 mars 2023.

Voici ce qui ne doit pas vous échapper.

Six détails à retenir de la bande-annonce du film Super Mario

Peach n’est pas là pour être la demoiselle en détresse

Dans les jeux vidéo Super Mario, on a l’habitude de voir la Princesse Peach en détresse. Elle est très souvent kidnappée par Bowser et c’est à Mario qu’incombe la tâche de la sauver. Visiblement, dans le film, elle quittera ce costume un peu trop vieillot pour celui de véritable protectrice d’un royaume en péril (on la voit carrément en tenue de combat). À en juger par les images, elle a l’air bien plus déterminée que Mario — un peu perdu dans cet univers qu’il doit découvrir.

Peach en mode déter’. // Source : Capture YouTube

La voix de Luigi est meilleure que celle de Mario

La toute première bande-annonce avait mis en lumière un problème lié à la performance de Chris Pratt, acteur qui prête sa voix au célèbre plombier. Jugée trop plate, elle tranche avec le caractère du héros moustachu. Ce n’est pas le doublage de Luigi qui nous fera changer d’avis : avec ses intonations aiguës, Charlie Day est très convaincant dans la peau de l’autre plombier (celui qui a peur de tout).

Mario est un plombier !

En septembre 2017, Nintendo brisait un mythe : Mario ne serait plus plombier, mais un grand sportif. Rassurez-vous, votre moustachu préféré a bel et bien ce métier dans le long métrage. On le voit même sortir sa plus belle clef à molette pour réparer un évier. La vérité est enfin rétablie.

Ton plombier préféré. // Source : Capture YouTube

Plein de références à l’héritage des jeux Mario

Super Mario Bros. le film est bien évidemment une ode à tous les jeux de la licence. La bande-annonce regorge de référence à toutes ces années pendant lesquelles on a pu découvrir le héros sous de multiples formes. Il y a des scènes qui font écho aux jeux de plateforme, y compris en 2D (spoiler : Mario a l’air moins habile que dans les jeux vidéo) mais également à d’autres productions. Mario Kart n’y échappe pas, par exemple, dans une séquence qui rappelle aussi les films Mad Max. Bref, les inspirations sont nombreuses.

Mario en 2D Mario Kart ou Mad Max ?

Les pouvoirs des costumes seront là

Dans l’univers de Mario, le royaume Champignon regorge de secrets. Et l’un d’entre eux concerne des pouvoirs liés à des costumes. Dans cette deuxième bande-annonce, on peut voir le plombier affublé en tanuki (ce qui lui permet de planer) et Peach créer une boule de feu au contact d’une plante (on espère qu’il y aura Mario chat !). Pour rivaliser avec Bowser, les héros en auront bien besoin.

Costume tanuki Plante feu

Il y a plein de Yoshi et ils sont colorés (:3)

Admirez !