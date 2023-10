Halloween rime généralement avec une bonne séance d’horreur cinématographique, lumière éteintes et bougies allumées. Pour combler votre soif de frissons, ou vous servir une ambiance gothique sur un plateau, voici donc 13 films disponibles en streaming sur Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.

Chaque année, l’automne prend son véritable sens à une date fatidique en particulier : le 31 octobre. Alors que monstres, fantômes, sorcières et autres citrouilles sont de sortie dans les rues, ces créatures d’Halloween peuvent également prendre vie dans votre salon, le temps d’une petite soirée canapé. Il y a évidemment les classiques, comme L’Étrange Noël de Mr Jack (sur Disney+), Halloween (sur Prime Video) ou Casper (sur Netflix).

Sans un bruit // Source : Paramount Pictures

Mais pour changer de ces incontournables, en cette période macabre, nous avons sélectionné 13 films mordants, disponibles sur les plateformes de SVOD, entre animation gothique, super-héros ténébreux et narration silencieuse.

Et en bonus, vous pouvez également lire notre sélection de séries, de livres, de jeux vidéo ou de jeux de société, à découvrir pile pour Halloween.

Quels films regarder en streaming pour Halloween ?

Promising Young Woman (France TV), le coup de poing psychologique

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Le cinéma use et abuse régulièrement du « rape and revenge », sous-genre dans lequel des femmes subissent des violences sexuelles avant de trouver leur revanche dans une avalanche de gore. Promising Young Woman bouscule tous les codes de ces narrations souvent sexistes, pour mieux remettre les personnages féminins véritablement au centre. Le film met ainsi en scène Cassie, promise à un brillante avenir, avant d’abandonner subitement ses études de médecine. Désormais serveuse dans un café le jour, elle prétend être alcoolisée pour mieux piéger des hommes violents la nuit.

Réalisé par Emerald Fennell, vue dans The Crown ou Barbie et coscénariste de Killing Eve, le long-métrage ne s’aventure pas vraiment sur le terrain de la violence graphique, mais s’appuie plutôt sur la psychologie pour mieux infuser son horreur du quotidien. L’actrice Carey Mulligan (Drive) porte clairement ce film vraiment perturbant, qui pose un regard décalé sur son sujet, tout en engageant des débats indispensables, dans le sillage du mouvement #MeToo. Si Promising Young Woman a largement divisé à sa sortie, en 2021, il reste pour nous un sommet de terreur psychologique, dénonçant avec force toutes les violences sexistes et sexuelles dont sont toujours victimes les femmes chaque jour, partout dans le monde. Attention : le film est visible gratuitement sur France TV, seulement jusqu’au jeudi 2 novembre 2023.

Werewolf by Night (Disney+), la curiosité de Marvel en noir et blanc

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Vous connaissez à coup sûr ses compositions musicales sur Là-Haut, Lost ou encore Call of Duty. Le talentueux Michael Giacchino passe désormais à la réalisation avec ce téléfilm audacieux pour les studios Marvel. Avec Werewolf by Night le cinéaste s’attaque à un monument de l’épouvante : les loups-garous. Le film fantastique se déroule par une nuit sans lune, alors qu’une bande de chasseurs de monstres se rassemble, après la mort de leur chef. Au cours d’une cérémonie étrange, les membres de cette organisation secrète tentent de récupérer une relique magique, tout en affrontant une créature terrifiante.

Sortez vos griffes pour cet original conte d’Halloween, entièrement tourné en noir et blanc. Vous serez sûrement décontenancé par le ton de Werewolf by Night, bien loin des créations Marvel habituelles. Mené par les excellents Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Laura Donnelly (Outlander) et Harriet Sansom Harris (Desperate Housewives), le téléfilm de 50 minutes est un véritable hommage aux vieux classiques de l’horreur. Les cinéphiles et amateurs de parties de Loups Garous trouveront forcément leur compte dans ce pur régal, qui pourrait bien vous surprendre à plus d’un titre.

Shrek (Netflix, Prime Video), le dessin animé fun

Risque de cauchemars : 🎃

Qui dit Halloween dit créatures cauchemardesques. Et, qui de mieux qu’un ogre pour nous mettre la frousse ? Vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver Shrek dans cette sélection. Et, pourtant, il est le film idéal pour terminer une soirée pleine de frissons, avec une bonne dose de parodie et d’humour. L’un des premiers longs métrages des studios Dreamworks est simplement parmi les meilleurs dessins animés des années 2000.

Avec l’histoire de cet ogre ronchon, obligé d’aller secourir la princesse Fiona dans son donjon, Shrek déroule une narration bourrée de références aux contes de notre enfance. Les personnages sont attachants, le méchant est charismatique, l’intrigue se révèle géniale et la bande originale ne comporte aucune fausse note (Smash Mouth à jamais dans nos cœurs). Que demander de plus ? Évidemment, on ne peut que vous conseiller d’enchaîner avec Shrek 2, le meilleur de la saga, également disponible sur Netflix et sur Prime Video. Et si vous êtes plutôt team vampires, la trilogie Hôtel Transylvanie sur Netflix, devrait vous satisfaire.

Hocus Pocus 2 (Disney+), le retour des sorcières mal aimées

Risque de cauchemars : 🎃

Bien avant d’infuser nos imaginaires à grands coups d’High School Musical, le réalisateur Kenny Ortega avait déjà sévi dans le domaine des sorcières avec Hocus Pocus. Ce film culte des années 1990 mettait en scène les sœurs Sanderson, trois horribles magiciennes qui semaient la pagaille à Salem. En 2022, Winifred, Sarah et Mary sont de retour pour jouer de mauvais tours. Trois lycéens devront alors les arrêter, avant qu’il ne soit trop tard.

Bette Midler (The Politician), Sarah Jessica Parker (Sex and the City) et Kathy Najimy (Sister Act) renfilent les costumes de ces sœurs maléfiques, dans une suite qui se révèle étonnamment captivante. Ne vous attendez pas non plus à un chef-d’œuvre du septième art, mais Hocus Pocus 2 est une agréable surprise, qui met en valeur le talent de son trio de comédiennes. Humour, cimetières, magie noire et zombies sont au programme de ce film complètement décalé, qui s’adresse autant aux enfants qu’à leurs parents nostalgiques. À vos baguettes !

Get Out (Netflix et Prime Video), l’épouvante politique

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Parfois, l’horreur la plus glaçante se trouve surtout dans le réel, dans notre quotidien. Le cinéaste Jordan Peele l’a bien compris, lui qui dénonce le racisme sous toutes ses formes les plus insidieuses dans Us ou Nope. Mais c’est surtout son premier film, Get Out, disponible sur Netflix et sur Prime Video, qui l’a imposé comme un maître du genre. Dans cette petite bombe, mélangeant comédie, satire et horreur, Chris et Rose filent le parfait amour. Et ce week-end, Chris, jeune photographe noir, s’apprête donc à rencontrer les parents de Rose, un couple de Blancs bien installés dans une maison bourgeoise. Mais cette parenthèse idyllique tourne bien rapidement au cauchemar…

Véritable phénomène à sa sortie, en 2017, Get Out a même remporté l’Oscar du meilleur scénario original l’année suivante. Il faut dire que le film se sert avec brio des pires pensées de l’Humanité et de l’horreur du racisme pour faire monter un peu plus l’angoisse à chaque seconde. Le tout est saupoudré de twists vraiment terrifiants, pour mieux nous montrer que les vrais démons ne se cachent pas sous notre lit, mais plutôt autour de nous.

The Rocky Horror Picture Show (Disney+), la comédie musicale queer

Risque de cauchemars : 🎃

« Let’s do the Time Warp again ! » Si vous avez reconnu ces paroles iconiques, félicitations, vous avez probablement déjà vu la meilleure comédie musicale d’Halloween ! Mais si les noms de Brad et Janet ne vous disent rien, nous vous conseillons vivement d’y remédier en découvrant The Rocky Horror Picture Show, sur Disney+. On vous prévient : ce film kitsch à souhaits ne plaira clairement pas à tout le monde. Mais il reste une référence de la culture d’Halloween et surtout de la communauté LGBTQIA+.

Un soir de grosse pluie, le couple formé par Brad et Janet tombe en panne dans une zone isolée. Ils trouvent alors refuge dans le manoir étrange du Dr Frank-N-Furter. The Rocky Horror Picture Show est une comédie musicale unique en son genre, remplie de numéros chantés gênants ou effrayants et de personnages complètement zinzins. Mais c’est tout ce qui fait le charme de ce film aussi drôle qu’entraînant. Et si vous êtes tentés par une séance sur grand écran, sachez que le film est régulièrement rediffusé dans de nombreux cinémas en France. L’ambiance y est fabuleuse, avec des rituels instaurés par les fans au fil des années. Un régal.

Midsommar (Prime Video), le festival de l’enfer

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃🎃

Dans le genre des expériences cauchemardesques, le réalisateur Ari Aster s’est directement propulsé au sommet dès son premier long-métrage, Hérédité. Il a confirmé l’essai en 2019, avec Midsommar, mené par Florence Pugh (Oppenheimer, Les Filles du docteur March). On y suit alors Dani et Christian, deux étudiants sur le point de se séparer, jusqu’à ce qu’un terrible événement ne les oblige à rester ensemble. Avec des amis, le couple décide de voyager dans un village reculé de Suède, pour participer à un festival estival qui n’a lieu que tous les 90 ans. Mais ces vacances insouciantes riment bientôt avec enfer quand la communauté locale s’avère être une secte aux penchants prononcés pour les sacrifices humains…

Midsommar offre littéralement un festival d’émotions : tour à tour dérangeant, drôle, monstrueux, hallucinatoire et parfois même détestable, tant on aimerait que le carnage prenne fin après presque 3 heures de film. Un monument difficile à regarder, très intense, à conseiller seulement aux estomacs les plus résistants.

The Batman (Canal+), le plus torturé des justiciers masqués

Risque de cauchemars : 🎃

Il fallait bien une dose super-héroïque dans cette sélection, la voici. Sortie en début d’année 2022, cette nouvelle exploration dans l’univers de la chauve-souris la plus riche du monde est une immense réussite. Encore plus sombre que la trilogie de Christopher Nolan, The Batman lance le chevalier noir à la poursuite de The Riddler, un meurtrier féru d’énigmes.

Dans une ambiance suffocante, ce thriller policier aux scènes d’action époustouflantes est l’un des plus beaux films dédiés à Batman. Robert Pattinson y est méconnaissable, dans une version très torturée du personnage de DC Comics. À ses côtés, Zoë Kravitz (Big Little Lies) compose une Catwoman aussi convaincante qu’intelligente. The Batman, disponible sur Canal+, n’échappe pas à quelques longueurs scénaristiques. Mais il reste un excellent long-métrage, à l’atmosphère plus dark que jamais, qui vous donnera envie de réécouter toute la discographie de Nirvana.

Conjuring : Les Dossiers Warren (Netflix), le frisson d’une histoire vraie

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Dans les années 1960 et 1970, Ed et Lorraine Warren étaient les stars du paranormal, présents pour résoudre chaque cas surnaturel à travers le monde. Ces chasseurs de fantômes, qui ont largement documenté leurs différentes enquêtes, ont donc tout naturellement inspiré le cinéma, et particulièrement James Wan (Saw, Insidious). En 2013, il lançait la saga Conjuring, déterrant les dossiers Warren pour les remettre au goût du jour.

Dans ce premier volet, situé en 1971, la famille Perron fait face à de nombreux phénomènes inexpliqués, depuis son emménagement dans une nouvelle maison. Le couple Warren s’attache alors à comprendre d’où viennent les démons qui hantent les lieux… Loin d’être un énième film à jump scares, même s’il en abuse évidemment, Conjuring joue surtout sur notre peur du noir à chaque instant. Le fait que le scénario soit tiré d’une histoire vraie augmente évidemment nos angoisses, en visionnant ce film à la réalisation intelligente et au casting impeccablement effrayant. Et pour continuer sur votre lancée, sachez que Conjuring 2 : Le Cas Enfield, tout aussi cauchemardesque, est également disponible sur Netflix.

Les Noces Funèbres (Canal+), la romance macabre

Risque de cauchemars : 🎃

Avec ses films fantastiques, oniriques et effrayants, Tim Burton est un peu le pape d’Halloween, malgré des productions en demi-teinte ces dernières années. Après avoir découvert sa première série pour Netflix en 2022, Wednesday, vous pouvez vous laisser tenter par l’un de ses plus beaux films : Les Noces Funèbres. En plein cœur du 19ᵉ siècle, le maladroit Victor doit bientôt épouser l’élégante Victoria. Mais un soir, Victor se retrouve malencontreusement marié au cadavre d’Emily, qui l’entraîne dans le joyeux monde des morts.

Ce dessin animé paradoxalement gothique et coloré développe un propos onirique sur la mort et le pouvoir de l’amour. L’esthétique en stop motion (avec des figurines et maquettes animées en temps réel) est sublime, donnant aux Noces Funèbres une ambiance macabre poétique, soulignée par des musiques inventives. Vous ne verrez plus jamais les branches mortes de la même manière après avoir vu Les Noces Funèbres, on vous le garantit. Et, cadeau bonus : le film pourrait même vous donner des idées pour vos prochains costumes d’Halloween.

Sans un Bruit (Netflix), l’horreur silencieuse

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Dans les classiques du cinéma horrifique, l’ouïe joue, en général, un rôle capital. Bruitages dégoûtants, musiques stridentes, cris d’effrois… Cet aspect sonore est en général très travaillé par les réalisateurs. Alors forcément, lorsque Sans un Bruit a débarqué en 2018, son intrigue détonnait dans le paysage du septième art. Dans un monde post-apocalyptique, des créatures aveugles ont décimé la majeure partie de la population. Les rares survivants vivent donc sous la menace de ces monstres ultra-sensibles au son. Une seule consigne : le silence.

Sans un Bruit est un film au postulat de départ original, enrobé dans une mise en scène plutôt maligne. Certaines incohérences vous feront probablement lever les yeux au ciel, comme nous, mais l’ambiance sensorielle du long-métrage vaut largement le coup d’œil. Le film d’épouvante plonge les spectateurs dans un silence quasi total plutôt audacieux, seulement accompagné d’une musique presque superflue. Réalisé et incarné par John Krasinski (Jim dans The Office), Sans un Bruit vous fera redouter le moindre craquement de parquet. Attention cependant : le long-métrage n’est disponible que jusqu’au 6 novembre 2023 sur Netflix.

Jennifer’s Body (Disney+), la vengeance féministe et sanglante

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Megan Fox (Transformers) qui tue soudainement les hommes autour d’elle, histoire de s’ouvrir l’appétit, ça vous dit ? C’est tout le postulat de Jennifer’s Body, boudé par la critique et le public lors de sa sortie en 2009, puis finalement réhabilité à sa juste valeur comme un classique d’horreur féministe. Jennifer est ainsi une adolescente au physique de rêve, qui se retrouve soudainement possédée par une entité cannibale, à la suite d’un sacrifice qui a mal tourné. Sa meilleure amie, incarnée par la géniale Amanda Seyfried (Veronica Mars, The Dropout), va alors tenter de l’arrêter.

Complètement kitsch, ce teen movie propose une vengeance démoniaque qui fait un bien fou, avec une ambiance des années 2000 vraiment fun. Alors oui, les dialogues sont parfois risibles, la bande son pop-rock est mielleuse à souhaits et l’histoire est complètement téléphonée. Mais le duo formé par Megan Fox et Amanda Seyfried s’impose comme une évidence et il faut avouer que voir ces deux ados prendre le pouvoir sur les hommes est une expérience vraiment réjouissante. Alors navet ou chef d’œuvre féministe ? On vous laisse en juger par vous-mêmes.

Last Night in Soho (Netflix), l’inquiétant duo féminin

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim… Edgar Wright se distingue par ses réalisations éclectiques et ultra-référencées. Last Night in Soho, disponible sur Netflix, ne fait pas exception à la règle. Pour son dernier film en date, le cinéaste nous fait voyager dans le temps aux côtés d’Eloise Turner. La nuit, cette jeune étudiante en mode rêve qu’elle se téléporte dans le Londres des années 1960, où elle se dédouble en Sandie, une ambitieuse chanteuse de cabaret. Mais ces joyeuses excursions dans le passé commencent progressivement à révéler une apparence beaucoup plus sombre…

Dans Last Night in Soho, Edgar Wright met enfin en scène des personnages féminins de premier plan. Composé des formidables Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame) et Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), ce duo central fait tout le sel de ce long-métrage captivant. Ici, l’horreur est davantage psychologique que visuelle, mais l’esthétique du film n’en est pas moins élégante. Laissez-vous bercer par les décors somptueux de Last Night in Soho, qui pourraient révéler d’angoissantes séquences de terreur. Et vous pouvez également admirer le talent horrifique d’Anya Taylor-Joy dans son premier film, The Witch, disponible sur Prime Video.

