[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur la version Switch de NieR Automata. Actuellement à moins de 35 €, cette promotion offre la possibilité de découvrir la version The End of YoRHa sur la console de Nintendo.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

NieR Automata : The End of YoRHa Edition se trouve habituellement sur l’eShop de Nintendo au prix de 39,99 €. Amazon propose la version physique au prix de 34,99 €, soit 13 % de réduction. À noter que le DLC 3C3C1D119440927, de son doux nom, est inclus.

C’est quoi, NieR Automata ?

Sorti initialement en 2017 sur PS4, NieR Automata est un jeu vidéo de type action-RPG et shoot’em up. Il est le fruit d’une collaboration entre les développeurs PlatinumGames (Bayonetta) et Square Enix. À la tête du projet, Yoko Taro, qui enfile les casquettes de scénariste et de réalisateur. Taro est surtout connu pour ses concepts étranges et ses histoires sombres, qui explorent l’âme humaine par des voies peu conventionnelles. NieR Automata ne déroge pas à la règle et entreprend de parler existentialisme, fatalisme et amour, sans oublier de trancher des robots dépressifs.

En l’an 11945, la Terre est depuis longtemps abandonnée par les humains. Seuls des androïdes sans nom y sont envoyés pour combattre la menace extraterrestre. L’histoire se découpe en plusieurs parties. La première adopte le point de vue de 2B, androïde de combat qui va remettre en question son existence après sa rencontre avec des robots pacifiques. La seconde partie se passe du point de vue de 9S, un androïde naïf qui accompagne 2B. Enfin, la troisième partie suit A2, un androïde de combat obsolète qui traine ses démons.

NieR Automata : The End of YoRHa Edition // Source : Square-Enix

Est-ce que cette promotion sur le jeu est intéressante ?

À moins de 35 €, cette édition de NieR Automata sur Switch est une valeur sûre. L’histoire appartient clairement à ce courant SF propre au Japon, initié par des grands titres tels qu’Akira ou Ghost in the Shell. La philosophie dans laquelle baigne le jeu sert à réfléchir sur l’existence au sens large et les thématiques universelles abordées tiennent la route, le long des 20 h que dure l’aventure.

En dehors de l’histoire passionnante, la réalisation de Nier Automata est très marquée « anime », pour le meilleur et pour le pire. Si la vue de jumeaux androgynes torse nu qui débattent sur le sens de la vie ne vous dérange pas, alors vous n’aurez aucun problème avec le jeu. Les musiques du compositeur Keiichi Okabe sont extraordinaires et participent beaucoup à l’ambiance du jeu. Tantôt épique, tantôt mélancolique, la musique vous accompagnera bien après avoir terminé l’aventure. Enfin, le jeu tourne très bien sur la console de Nintendo et réalise un travail très honorable graphiquement.

Pour aller plus loin avec Nier Automata

👉 N’hésitez pas à lire notre test du jeu sur PS4

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.