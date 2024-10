Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La compilation Pixel Remaster, qui regroupe les versions remastérisées des six premiers opus de la saga Final Fantasy, est disponible dans une édition physique anniversaire sur Nintendo Switch. Son prix est déjà en baisse de 15 €.

C’est quoi, cette promotion sur cette compilation Final Fantasy ?

Final Fantasy I – VI Collection Édition Anniversaire, est vendu 74,99 € sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il est proposé en version physique au prix de 59,58 € sur Amazon.

C’est quoi, cette compilation ?

Comme son nom l’indique, Final Fantasy I – VI Collection regroupe les six premiers opus de la série des Final Fantasy. Ces versions, baptisées initialement Pixel Remaster, sont ni plus ni moins que des remasters 2D qui proposent des graphismes refaits, une bande-son retravaillée, et un gameplay légèrement retravaillé. Autant dire que cette compilation est une excellente occasion de (re)découvrir les six premiers épisodes de la saga dans de bonnes conditions, et de profiter du mode portable de la Switch.

En dehors des graphismes et de la jouabilité qui ont forcément vieilli, Final Fantasy I est tout de même sorti il y a presque 40 ans, les titres de Square Enix (Squaresoft à l’époque) ont encore aujourd’hui de nombreuses qualités. Passé les trois premiers épisodes, qui cherchent encore le rythme de croisière de la saga, les épisodes 4, 5 et 6 sont globalement mieux maîtrisés, et proposent une galerie de personnages charismatiques, et des récits passionnants de bout en bout. Mention spéciale pour l’épisode VI, considéré encore maintenant comme l’un des meilleurs épisodes de la saga.

Final Fantasy II // Source : Square-Enix

À ce prix, cette compilation de FF est-elle une bonne affaire ?

Moins de 60 € pour six jeux Final Fantasy sur Switch, c’est assurément une bonne affaire ! La refonte graphique est partiellement basée sur l’artbook FFDOT :The Pixel Art of Final Fantasy, qui présente des versions remastérisées des personnages, du bestiaire et des décors, à partir de leurs versions originales. Sans changer radicalement la direction artistique des jeux, ces remasters proposent des graphismes mieux détaillés et plus chaleureux, bien plus plaisants pour les yeux.

Chaque version comporte aussi une partition musicale remastérisée, supervisée par le compositeur original, Nobuo Uematsu. Vous aurez la possibilité d’alterner entre les nouveaux arrangements et les musiques originales. D’autres fonctionnalités permettant de désactiver les combats aléatoires et de modifier les multiplicateurs d’expérience gagnée entre x0 et x4. Une belle manière de se replonger dans ces classiques.

