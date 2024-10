Lecture Zen Résumer l'article

Le final de la saison 2 des Anneaux de pouvoir a enfin dévoilé une créature bien connue des fans fait son apparition explosive : le Balrog. Toutefois, cette scène de la série de Prime Video a relancé un vieux débat chez les fans de Tolkien, qui fait toujours rage.

On avait déjà aperçu le bout de son groin à plusieurs reprises, depuis le début des Anneaux de pouvoir. Mais sa véritable entrée dans la série de Prime Video n’a finalement eu lieu que dans le final de la saison 2, avec une scène tout à fait épique, qui a beaucoup plu aux fans.

Cependant, si la présence de cette créature — le fameux Balrog — a marqué les esprits, la manière dont elle a été mise en scène ne met pas tout le monde d’accord. Les fans comme les spécialistes de Tolkien sont en désaccord au sujet d’une caractéristique bien spécifique de ce monstre iconique.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 des Anneaux de pouvoir, et particulièrement sur l’épisode 8.

Raviver la flamme du Balrog

Dans les profondeurs de Khazad-dûm se cache un terrible fléau, capable d’anéantir le royaume des Nains : le Balrog. Cette créature, bien connue des fans du Seigneur des anneaux, s’est enfin pleinement révélée dans l’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, disponible sur Prime Video.

Enflammé à souhaits, doté de cornes et d’un rugissement terrifiant, le Balrog met au moins tout le monde d’accord sur un point : sa présence fait froid dans le dos. Mais pour certains fans et spécialistes de l’œuvre de Tolkien, le monstre est également synonyme de désaccord. Un détail en particulier provoque de nombreux débats : les Balrogs possèdent-ils des ailes ou pas ?

Le fameux Balrog de la discorde. // Source : Amazon Prime Video

Telle est la question — plus exactement, l’une des nombreuses questions — qui agite les communautés qui gravitent autour du Seigneur des anneaux, depuis des décennies. L’ultime épisode de la saison 2 des Anneaux de pouvoir a même ravivé la flamme, avec des fils Reddits dédiés et des tweets humoristiques sur le sujet.

« Deux vastes ailes » face à Gandalf

Deux camps s’affrontent sur la question épineuse des ailes. D’abord, il y a celui de celles et ceux qui sont convaincus que les Balrogs peuvent bel et bien voler. Dans les films de Peter Jackson, d’ailleurs, ces créatures maléfiques possèdent des ailes. Par ailleurs, dans le roman La Communauté de l’Anneau, Tolkien décrit la forme d’un Balrog, alors que l’un d’entre eux se dresse face à Gandalf, dans les tréfonds de la Moria.

L’auteur évoque une créature entourée de feu, d’ombre et de brume, dont les ténèbres ressemblent à « deux vastes ailes », qui finissent par « s’étendre d’un mur à l’autre ». Considérant l’immensité des profondeurs de Khazad-dûm, on peut facilement imaginer l’ampleur prise par le Balrog, à cet instant.

Une armée de Terre ou de l’Air ?

Mais c’est ici que le second camp entre en jeu : et si le monstre ne possédait finalement pas d’ailes, à proprement parler ? Les citations de Tolkien ne sont peut-être que de jolies métaphores, et non pas de véritables descriptions de membres, faits de chair et de sang. Quelques pages plus tard, d’ailleurs, Tolkien écrit que l’ombre du Balrog tombe dans l’abysse de la Moria, tandis que le pont cède sous les pieds de Gandalf.

Si la créature était capable de voler, pourquoi n’a-t-elle pas utilisé cette capacité, fort pratique, pour se sortir de cette mauvaise passe ? Dans l’épisode final de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, le Balrog ne possède d’ailleurs pas d’ailes, et ne semble pas non plus capable de s’échapper par les airs. Elle a d’ailleurs plus l’air de bondir pour escalader que de battre des ailes pour s’élever.

Le Balrog et ses cornes légendaires, dans le générique de la saison 2 des Anneaux de pouvoir // Source : Amazon Prime Video

Les partisans de la théorie des ailes imaginaires défendent également le fait que le terme « voler » est régulièrement utilisé par l’écrivain, dans ses romans, pour décrire une échappatoire plus classique, sans lien avec une quelconque envolée aérienne. D’après Tolkien, les Balrogs font d’ailleurs plutôt partie des armées qui défendent Sauron au sol, sans se mesurer aux Grands Aigles qui sévissent dans les airs. Les ailes n’ont donc jamais été explicitement décrites par l’auteur britannique.

La capacité des Balrogs à voler restera probablement pour toujours un sujet libre à interprétation. Mais, il faut avouer que l’on ne se lasse pas de ce débat intense, à chaque nouvelle adaptation des écrits de Tolkien.

