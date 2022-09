Un passionné de l’univers de Mario s’est amusé à créer une nouvelle aventure du plombier, grâce aux outils de Nintendo fournis dans Super Mario Maker 2. Le résultat est bluffant.

Un passionné répondant sous le pseudo Metroid Mike 64 s’est lancé en 2015 dans un grand projet : créer un jeu vidéo Mario comme si c’était Nintendo qui en était à l’origine. Dans une série de tweets publiés le 25 septembre 2022, il est fier de présenter le résultat, qu’il a baptisé Super Mario Bros. 5. À en juger par ses commentaires, les images et les clips qu’il partage, le résultat a l’air bluffant.

« Le gameplay est du Mario classique. Je n’essaie pas de vous troller ou de vous piéger. J’essaie de vous proposer un projet que Nintendo aurait déjà dû faire : concevoir un vrai jeu Mario dans Super Mario Maker 2 », indique Metroid Mike 64. Il s’est inspiré des Super Mario à l’ancienne, c’est-à-dire Super Mario World, Super Mario Bros. 3 et Super Mario Bros.. « Si vous adorez les jeux Mario en 2D de la Nintendo et de la Super Nintendo, ce jeu est pour vous », clame-t-il.

Super Mario Bros. 5 dans Super Mario Maker 2. // Source : Twitter Metroid Mike 64

Bonne nouvelle : ce faux jeu Mario ne pourra pas être supprimé par Nintendo

Metroid Mike 64 a pensé à beaucoup de choses avec ce Super Mario Bros. 5, qui a vraiment l’air d’être un jeu Super Mario officiel. Il réunit quand même 40 niveaux différents, répartis dans 8 mondes, ce qui représente un travail colossal. Il n’a pas oublié non plus d’intégrer des boss (« certains sont basiques, d’autres sont uniques ») ou encore de varier les environnements (certains sont même connectés entre eux). « J’ai mis mes tripes dans ce projet pendant plus de 7 ans. J’espère que vous apprécierez le jeu autant que moi », conclut-il.

Pour accéder à ce Super Mario Bros. 5, il suffit de rentrer le code de créateur « 0G9-XN4-FNF » dans Super Mario Maker 2 — disponible sur Nintendo Switch. Oui, c’est gratuit, à partir du moment où vous avez payé le jeu vidéo commercialisé par Nintendo (vous pouvez le trouver à moins de 45 € sur Amazon). Il faut aussi être abonné au Nintendo Switch Online. Sortie en 2019, cette suite d’un titre paru sur 3DS et Wii U offre la possibilité de concevoir des niveaux Mario de A à Z, grâce à des outils complets hérités de nombreux jeux de la saga.

Le fait que Metroid Mike 64 se soit servi de Super Mario Maker 2 pour concevoir Super Mario Bros. 5 signifie que Nintendo ne pourra pas le faire supprimer — contrairement à certains projets de fans qui passent par des voies moins officielles (exemple : un mod multijoueur pour Super Mario 64). C’est en réalité une sacrée victoire pour la firme nippone : voir que Super Mario Maker 2 peut aboutir à de vrais jeux Mario est positif pour la communauté.

