Nintendo a officialisé la dernière mise à jour majeure de Super Mario Maker 2. Attendue pour le 22 avril sur Switch, elle permettra de lier jusqu'à 40 niveaux pour faire un vrai jeu Mario découpé en plusieurs mondes.

Pendant la période de confinement qui s’impose à tout le monde en raison de la pandémie de coronavirus, il faut trouver un moyen de s’occuper. À cet effet, les jeux vidéo sont un excellent moyen de prendre part à une activité chronophage. Super Mario Maker 2, disponible sur Switch depuis juin dernier, répond parfaitement à ce critère puisqu’il permet de créer des niveaux de A à Z — ce qui demande du temps. Mieux, il va offrir la possibilité de les lier dans des mondes.

Dans un communiqué envoyé à la presse le 21 avril, Nintendo a officialisé la dernière mise à jour majeure de Super Mario Maker 2. Gratuite et attendue pour le 22 avril, elle intègre un mode « Créer un super monde ». Il s’agit d’une aubaine pour donner naissance à un petit jeu Mario complet, à proposer ensuite à la communauté en ligne.

Créer son jeu Mario de 40 niveaux dans Super Mario Maker 2

Nul doute que les férus de Super Mario Maker 2 attendaient cela avec impatience. Le titre créatif, qui reprend de nombreux éléments des différents épisodes de la saga phare, permettra aux intéressés de confectionner des jeux Mario comportant 40 niveaux répartis dans 8 mondes. La vidéo de présentation offre un excellent aperçu des possibilités, sachant qu’on pourra personnaliser chacun des mondes à l’envi (exemple : en leur conférant un thème bien connu des fans du plombier).

Il est difficile de ne pas y voir un mini hommage à Super Mario World, opus sorti sur Super Nintendo (il comportait un peu plus de 70 niveaux, à titre de comparaison). En tout cas, Super Mario Maker 2 fournit plusieurs outils pour s’improviser développeur Nintendo pendant de longues heures. On imagine déjà que certains s’en donneront à cœur joie dans l’élaboration de mondes cohérents et remplis de secrets. Il suffit de voir les commentaires sous la vidéo de présentation pour apprécier l’impact de la bonne nouvelle. « C’est la mise à jour la plus complète que je n’ai jamais vue ! Je ne regrette pas du tout d’avoir patienté, merci beaucoup Nintendo ! », se réjouit par exemple un joueur du nom de Dr Team.

Pour accompagner ce mode, Nintendo ajoute des ingrédients inédits susceptibles de garnir les niveaux. On citera les sept Terreurs de Bowser, des mini-boss arrivant à point nommé pour donner toujours plus d’épaisseur aux mondes qu’il sera possible d’imaginer. La limite de huit mondes s’inscrit d’ailleurs dans une logique de construction : une Terreur par monde et Bowser à la fin, pour une expérience vraiment complète.

