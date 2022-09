Sur les dix jeux présentés à l’occasion du State of Play de Sony diffusé dans la nuit du 13 au 14 septembre, trois ont vraiment retenu notre attention.

Dans la nuit du 13 au 14 septembre, Sony a diffusé un nouveau State of Play, un format en ligne qui permet de découvrir les jeux vidéo de demain. Dix titres étaient au programme, majoritairement en provenance de développeurs asiatiques.

Trois d’entre eux ont retenu notre attention :

Rise of the Ronin ;

Stellar Blade ;

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition.

Et, bien sûr, il y avait God of War Ragnarök, qui a ébloui l’audience avec une nouvelle bande-annonce époustouflante.

Les trois annonces PS5 qu’on retient du State of Play

Rise of the Ronin (2024)

Rise of the Ronin est un jeu en développement depuis plus de sept ans au sein du studio Team Ninja, qui le définit comme le projet le plus ambitieux de son histoire. Il s’agit d’un RPG d’action en monde ouvert, qui se posera en héritier des Nioh pour la partie action. En parallèle, Team Ninja souhaite mettre l’accent sur la narration avec une reproduction fidèle de la plus grande révolution qu’a connu le Japon — à l’époque Edo (qui s’est terminée à la fin du 19e siècle), durant laquelle le pays a connu des heures sombres. Dans ce contexte difficile, un ronin, un guerrier solitaire sans maître, devra faire des choix cruciaux. Compte tenu du pedigree de Team Ninja, c’est très prometteur, en espérant que Rise of the Ronin se rapproche d’Elden Ring en termes de liberté accordée.

Stellar Blade (2023)

Anciennement connu sous le nom Project Eve, Stellar Blade est un jeu qui s’appuie sur des graphismes magnifiques, avec une modélisation détaillée des personnages et une myriade d’effets visuels. Cette partie technique se met au service de combats à la fois nerveux et tactiques, où l’héroïne Eve devra se débarrasser de ses ennemis en maniant la parade et l’esquive. « Accrochez-vous… », peut-on lire sur le PlayStation Blog, ce qui laisse à penser que Stellar Blade se rapprocherait d’une expérience à la Dark Souls avec un zeste de Bayonetta. Si le gameplay est aussi exigeant et maîtrisé que le reste, on tient peut-être une belle surprise.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (2023)

Le casque PlayStation VR2, futur accessoire de la PS5 attendu pour 2023, aura besoin d’expériences marquantes pour justifier son existence. Et Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition pourrait bien être l’une d’entre elles. Outre sa promesse d’offrir des balades immersives dans l’univers Star Wars, ce jeu est une valeur sûre déjà accessible sur Oculus. Elle est signée ILMxLAB, qui sait y faire en matière de VR. Cette Enhanced Edition promet du contenu en plus et une pleine exploitation de la puissance du PS VR2 et des technologies de la PS5 (audio 3D, retour haptique). On y incarne un astromécanicien qui découvre que tout le monde peut devenir un héros après s’être écrasé sur la planète Batuu.