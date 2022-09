Les joueuses et les joueurs sont gâtés en ce mardi 13 septembre. Après un Nintendo Direct l’après-midi, il y aura de la part de Sony un State of Play dans la nuit.

Nintendo et Sony se seraient-ils passé le mot ? En tout cas, les deux rivaux ont choisi le mardi 13 septembre pour diffuser, chacun de leur côté, une petite présentation en ligne. Cet après-midi, on pourra regarder un Nintendo Direct et, ce soir, un State of Play.

Que nous réserve Sony concernant l’avenir de la marque PlayStation ? On le saura dans quelques heures, à condition de se coucher tard.

Comment suivre le State of Play de Sony ?

Pour voir la conférence, il faudra sacrifier un peu de son sommeil. Le rendez-vous est programmé à 23h59, heure française, ce mardi 13 septembre (soit dans la nuit du 13 au 14). On connaît la durée de l’événement : 20 minutes environ.

Quand ? Le mercredi 13 septembre à 23h59, heure de Paris ;

Le mercredi 13 septembre à 23h59, heure de Paris ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Combien de temps dure l’événement ? 20 minutes ;

20 minutes ; Quel est le programme ? La conférence Sony sur les jeux PS4, PS5 et PS VR2.

On espère que vous aimez les jeux japonais

Ce State of Play annoncé très tardivement est organisé dans le cadre du Tokyo Game Show 2022, salon de jeux vidéo situé dans la capitale japonaise et qui se tient du 15 au 18 septembre. Par conséquent, cette courte présentation s’intéressera essentiellement à des projets en provenance du Japon. Dans un billet de blog, Sony précise quand même que les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à « quelques surprises d’autres développeurs du monde entier ». La multinationale donne un chiffre : il y aura 10 jeux, « bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PS VR2. »

Oui, le casque de réalité virtuelle, qui n’a pas encore eu droit à une présentation en vidéo, sera à l’honneur pendant ce State of Play. Mieux, les visiteurs du TGS pourront essayer le casque, avec une démo jouable de Resident Evil Village — une grande première signée Capcom. Le jeu d’horreur devrait donc assurer une présence durant la courte conférence. On pourrait aussi revoir le remake de Resident Evil 4, développé lui aussi par Capcom.

Resident Evil Village. // Source : Capcom

La durée de l’événement ne préfigure pas une accumulation d’annonces tonitruantes, ni une focalisation sur les exclusivités majeures à venir (God of War Ragnarök devrait être absent). Mais il permettra à Sony de faire briller la marque PlayStation en venant s’accoler au TGS, alors que le constructeur a boudé la gamescom.

Ce qu’on est sûr de voir : 10 jeux.

Ce qu’on aimerait bien voir : une extension pour Elden Ring (car c’est un jeu japonais).

Ce qu’on ne verra jamais : une PS5 Slim, déjà.