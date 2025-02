Lecture Zen Résumer l'article

Le patron de Marvel Studios en charge de la télévision a reconnu que Daredevil Born Again pourrait être le premier pas d’un retour des autres super-héros de Marvel qui ont été adaptés à la TV par Netflix.

Le diable rouge de Hell’s Kitchen va très bientôt reprendre du service. C’est en effet à compter du 5 mars que la nouvelle série Daredevil: Born Again va reprendre, non pas sur Netflix comme la première série Daredevil, mais sur Disney+. Une nouvelle aventure de Matt Murdoch (Daredevil) qui assume néanmoins sa filiation avec les trois précédentes saisons.

Au casting, on retrouvera des têtes connues. Outre Charlie Cox dans le rôle titre, Vincent D’Onofrio revient en tant que Wilson Fisk (le Caïd), tandis que Jon Bernthal rendosse son rôle du Punisher. Idem pour deux amis de Matt Murdoch, avec Karen Page (jouée par Deborah Ann Woll) et Franklin « Foggy » Nelson (Iden Henson).

Dès lors, au regard de la proximité évidente entre la version de Netflix et celle de Disney+, une question naturelle se pose : le retour de Daredevil est-il le coup d’envoi d’un comeback à venir de tous les autres super-héros de Marvel qui ont eu droit à leur adaptation par le géant du streaming, dans les années 2010 ?

On retrouve des visages connus dans Daredevil : Born Again. // Source : Marvel Television

Les « Avengers » de Netflix bientôt de retour dans le MCU

La question a été posée à Brad Winderbaum, le patron chez Marvel Studios du streaming, de la TV et de l’animation, par Entertainment Weekly, le 19 février. La réponse, évidemment, est attentivement soupesée, pour ne rien dévoiler des projets à plus long terme du studio — l’immédiat étant de bien lancer Daredevil: Born Again.

Mais la porte n’est clairement pas fermée à un retour des Défenseurs (The Defenders, en anglais) chez Disney+. « C’est certainement quelque chose d’extrêmement excitant d’un point de vue créatif et que nous sommes en train d’explorer », a-t-il glissé. Il a cependant prévenu que ce genre de projet audiovisuel ne se fait pas d’un claquement de doigts :

« Il est évident que nous ne disposons pas de ressources illimitées en matière de narration, comme c’est le cas pour les bandes dessinées, car si vous pouvez le dessiner, vous pouvez le faire. Nous avons besoin d’acteurs, de temps et d’une production à grande échelle pour construire un univers cinématographique, en particulier à la télévision. »

Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil et Luke Cage. // Source : Netflix

Outre les trois saisons de Daredevil à la cause Netflix, la plateforme avait également commandé trois saisons de Jessica Jones (avec Krysten Ritter dans le rôle principal), deux saisons de Luke Cage (interprété par Mike Colter), deux saisons d’Iron Fist (Finn Jones) et enfin une mini-série The Defenders rassemblant tout le monde.

Le groupe des Défenseurs se voulait en quelque sorte l’équivalent, côté TV et côté Netflix, des Avengers au cinéma — avec des moyens évidemment bien moindres. On rassemblait une équipe de super-héros pour affronter une menace supérieure. Chaque équipier arrivait avec ses propres facultés et les mettait à profit du groupe.

Daredevil avec ses talents martiaux et ses sens sur-développés ; Jessica Jones et sa faculté de voler et sa force surhumaine ; Luke Cage pouvant se baser sur une invulnérabilité, une puissance extraordinaire et un facteur auto-guérissant ; et Iron Fist, également très bon combattant, des sens très développés et un facteur auto-guérissant.

Le fait est que la jonction entre le Marvel Cinematic Universe (MCU) et les séries TV Marvel côté Netflix n’a jamais vraiment eu lieu. Cependant, les développements récents montrent un début de rapprochement : Charlie Cox a pu jouer Daredevil dans un film du MCU (Spider-Man: No Way Home) et deux séries (She-Hulk : Avocate et Echo)

Daredevil : Born Again Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+