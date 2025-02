Lecture Zen Résumer l'article

Son nom au casting de Captain America: Brave New World avait été évoqué en 2023, des mois avant la sortie du film au cinéma. Mais à l’issue de la projection presse de Captain America 4, un constat s’impose : Marvel Studios a finalement sacrifié ce personnage durant les reshoots et le montage.

Anthony Mackie, Harrison Ford, Giancarlo Esposito ou encore Liv Tyler : pour le quatrième volet de Captain America dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), la production a su réunir un casting de grande qualité. On a même eu droit, comme toujours avec le studio, à un caméo d’un acteur, qui incarne un super-héros bien connu de la saga.

Mais tout ce beau monde n’a pas permis de cacher une bizarrerie que l’on a vue lors de la projection presse de Captain America: Brave New World, organisée le 11 février 2025 (le film est sorti en France le lendemain). Un personnage, qui était pourtant annoncé depuis des mois, s’est retrouvé complètement absent du film, sans explications.

Mais où est Rosa Salazar dans Captain America 4 ?

Dans le premier blockbuster de l’année pour Marvel Studios, Rosa Salazar n’apparaît à aucun moment dans le long-métrage. On ne la voit pas non plus dans la scène post-générique de Captain America 4, ce qui aurait permis d’introduire son personnage — Rachel Leighton, alias Diamondback — sans perturber outre-mesure le scénario.

Comme le rappelait un article de Deadline en décembre 2023, Rosa Salazar (que l’on connait notamment pour incarner Gally dans Alita: Battle Angel, adaptation du manga Gunnm de Yukito Kishiro) était pourtant bien prévue à la distribution, avec d’autres, comme Danny Ramirez, Shira Haas, Tim Blake Nelson et Carl Lumbly.

Rosa Salazar, au printemps 2022. // Source : Gage Skidmore

Dans le film, elle aurait dû incarner Diamondback, un personnage ambivalent, au passé de criminel, comme on peut le lire dans la biographie officielle du personnage. On dit d’elle qu’elle est proche de Seth Voelker, alias Sidewinder (incarné par Giancarlo Esposito dans le film), le leader de la Société du serpent, un groupe criminel.

Elle ne passe pourtant pas inaperçue avec ses cheveux roses, et on n’aurait pas pu la manquer dans le long-métrage. D’ailleurs, des photos indiscrètes montrent Rosa Salazar avec cette teinte caractéristique sur le tournage de Captain America 4. C’était il y a plus de huit mois. Mais, depuis, il y a visiblement des reshoots fatals à Rosa Salazar.

Complètement absente de la promo de Brave New World

Fin 2023, Deadline indiquait d’ailleurs que de nouvelles prises de vue ont été programmées pour la mi-2024. C’est certes une pratique courante dans l’industrie, en particulier chez Marvel, qui peut être plus ou moins forte en fonction des besoins. Il est plausible que cette phase a conduit l’équipe à se passer de Diamondback, jugée inutile pour l’intrigue.

On peut évidemment le confirmer, maintenant qu’on a vu le film (on en parle dans notre critique de Captain America: Brave New World). Mais on aurait pu aussi le deviner. Comme le signalait Collider le 5 février, « Rosa Salazar n’est apparue dans aucune campagne de marketing et n’a été vue que dans des fuites de photos de plateau l’année dernière ».

Pas de Rosa Salazar à l’horizon. // Source : Marvel Studios

On ne la voit en effet sur aucune photo officielle, dans aucun trailer et son nom n’est pas non plus mentionné sur le site officiel, en date du 13 février. Elle n’a pas non plus participé aux avant-premières et aux campagnes promotionnelles — contrairement à Liv Tyler, par exemple, malgré un rôle absolument minuscule dans Brave New World.

Il reste à savoir si Rosa Salazar a complètement manqué le coche du MCU ou si on la retrouvera un jour sous les traits de Diamondback. Ce ne serait certes pas le premier personnage à subir un traitement aussi terrible. Mais compte tenu du planning à court et moyen terme de Marvel Studios, il n’y a pour l’instant pas de Captain America 5 au programme.

