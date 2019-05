Un internaute a lancé une pétition en ligne demandant à refaire entièrement la dernière saison de Game of Thrones. Cela semble (très) peu probable.

ATTENTION, cet article va contenir des spoilers sur la dernière saison qui a visiblement déçu beaucoup de monde.

Lorsqu’on a attendu la dernière saison de sa série préférée pendant deux ans, les attentes sont forcément un peu hautes. Beaucoup de fans de Game of Thrones se disent déçus des derniers épisodes diffusés. L’un d’entre eux a d’ailleurs publié une pétition en ligne sur Change.org. 350 000 personnes l’avaient signée ce 16 mai aux alentours de 15h. Ce chiffre ne cesse d’augmenter : chaque minute, des dizaines de personnes se rallient à cette cause.

Une saison bâclée ?

Il ne reste plus qu’un épisode de Game of Thrones, qui sera diffusé lundi 20 mai. Les 5 premiers ont laissé pantois plus d’un spectateur. Plusieurs motifs peuvent expliquer ceci. Certains regrettent le choix de Daenerys de brûler une ville entière par simple désir de vengeance ou la mort de Cersei, d’autres relèvent les incohérences de la saison 8 — par exemple, dans l’épisode 4, on se demande comme Daenerys a pu manquer depuis son dragon la flotte d’Euron — ou estiment qu’elle a été « bâclée ».

Game of Thrones c’est vraiment la représentation du bâclé et de l’incohérence cette saison. La qualité de la serie allait déjà en décroissance depuis la fin de la saison 4, mais cette saison 8 (hormis l’episode 2, très bon) en est encore plus l’exemple. — Juliette (@Juliette_Presse) May 13, 2019

Dylan D., l’auteur de la pétition, estime que la dernière saison devrait être « réécrite avec des scénaristes compétents ». Les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, ont selon lui « prouvé qu’ils étaient incompétents quand ils ne pouvaient pas compter sur les livres ». « Cette série mérite une saison finale qui ait du sens », écrit-il, plein d’espoir.

Les acteurs ne sont pas si fans de la saison 8

Son désarroi et celui de nombreux spectateurs semble être partagé par les acteurs et actrices phares de la série. Sur Twitter ou YouTube, des extraits de leurs interviews sont compilés. On comprend assez rapidement que tous n’ont pas été convaincus de la tournure donnée à la série.

Dans le premier passage, une journaliste demande aux acteurs jouant Ver Gris, Daenerys et Missandei s’ils sont satisfaits de leurs rôles respectifs. Nathalie Emmanuel (Missandei) répond un oui franc, même si elle meurt finalement au 4e épisode. Emilia Clarke (Daenerys) elle, fronce les yeux et se met à rire. Elle lance un ironique « meilleure saison de tous les temps ! ».

Joe Dempsie alias Gendry, regrette ensuite que la série ne soit plus centrée sur l’un des éléments qui faisait sa force, à savoir les personnages et leur complexité. Kit Harington (Jon Snow) répond lui à la question « si vous deviez résumer la dernière saison en un mot » par… « décevante ».

Les créateurs de la série sont inquiets

Il y a évidemment très peu de chance pour que la pétition aboutisse à une nouvelle saison de Game of Thrones.

Pour réaliser la 8e saison, David Benioff et D.B. Weiss ont dû écrire eux-mêmes le scénario. Les livres, écrits par George R.R Martin ont un rythme de publication plus lent : ils ne sont pas publiés aussi vite que la série est réalisée. L’auteur leur a simplement communiqué quelle serait la fin. Ce sont eux qui ont choisi de ne pas faire 10 épisodes, mais 6.

Dans une interview à Entertainment Weekly, les deux showrunners ont confié leurs inquiétudes sur la fin de la série. David Benioff a indiqué qu’il se préparait à « se saouler et rester très loin d’Internet ». D.B. Weiss de son côté, a indiqué qu’il ressentait beaucoup de « pression », encore plus que durant les saisons précédentes. Pour lui, une version de la saison 8 qui aurait satisfait tout le monde « n’existe pas ».